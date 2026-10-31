Bahçelievler’de inşaat temelinde çıkan izolasyon yangını çevreye sıçramadan söndürüldü

Olayın gelişimi:

İstanbul Bahçelievler Yenibosna Mahallesi Elmalı Sokak'taki bir inşaatta saat 11.00 civarında, temel katmanında bulunan izolasyon malzemelerinin alev aldığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve söndürme:

Yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri hızlıca müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Duman ve çevresel etkiler:

Yangın esnasında yükselen yoğun dumanın kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü aktarıldı. Olayla ilgili olarak yangının büyümesine izin verilmediği ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER’DE BİR İNŞAATIN TEMELİNDEKİ İZOLASYON MALZEMELERİNİN ALEV ALMASIYLA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇEVREYE YAYILMADAN SÖNDÜRÜLÜRKEN, YÜKSELEN DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ.