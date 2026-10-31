Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Bahçelievler’de inşaat temelinde çıkan izolasyon yangını çevreye sıçramadan söndürüldü

Bahçelievler Yenibosna'da bir inşaatın temelindeki izolasyon malzemesinin alev almasıyla çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:54

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bahçelievler’de inşaat temelinde çıkan izolasyon yangını çevreye sıçramadan söndürüldü

Olayın gelişimi:

İstanbul Bahçelievler Yenibosna Mahallesi Elmalı Sokak'taki bir inşaatta saat 11.00 civarında, temel katmanında bulunan izolasyon malzemelerinin alev aldığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Müdahale ve söndürme:

Yoğun dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri hızlıca müdahale etti. İtfaiyenin çalışması sonucu yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Duman ve çevresel etkiler:

Yangın esnasında yükselen yoğun dumanın kilometrelerce uzaklıktan görüldüğü aktarıldı. Olayla ilgili olarak yangının büyümesine izin verilmediği ve bölgedeki güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER’DE BİR İNŞAATIN TEMELİNDEKİ İZOLASYON MALZEMELERİNİN ALEV ALMASIYLA ÇIKAN...

İSTANBUL BAHÇELİEVLER’DE BİR İNŞAATIN TEMELİNDEKİ İZOLASYON MALZEMELERİNİN ALEV ALMASIYLA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇEVREYE YAYILMADAN SÖNDÜRÜLÜRKEN, YÜKSELEN DUMANLAR KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Virajı kaçıran otomobil dereye uçtu; sürücü ayakta tedavi edildi
images

Kozan'da sağanak tarlaları çamura boğdu, fıstık hasadı beklemede
images

Zeytinburnu'nda iş yerine silahlı saldırı: esnafın şüpheliyi kovalayıp vurduğu a...
images

Samsun'da yelekle korunup kaldırıma taşınan kazazedeye polisin desteği takdir to...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Genç yeteneklere yönelik kâğıt rölyef kursu Erzincan'da başladı

Kültür yolunda Çeşme sakızı yeniden gündemde

Çeşme Kalesi'nde çocuklar tarih, limon ve limonata ile tanıştı

MHP'den Bodrum'da yıl boyu turizmi hedefleyen çok amaçlı fuar çağrısı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor