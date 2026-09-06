Kuvvetli rüzgar Bingöl'de çatıları savurdu

Olayın ayrıntıları:

Bingöl'de aniden etkisini artıran kuvvetli rüzgar kentte bazı ev ve kurumlara ait binaların çatılarını yerinden sökerek çevreye savurdu. Çatılardan kopan malzemeler etrafa dağıldı ve bölgedeki yaşamı olumsuz etkiledi.

hasar ve can kaybı:

İlk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak bazı yapılarda maddi hasar oluştu.

meteorolojiden bilgilendirme:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nde yapılan açıklamada, "Rüzgarın değişik yönlerden hafif, öğleden sonra kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

BİNGÖL’DE ETKİLİ OLAN KUVVETLİ RÜZGAR, KENTTE BAZI EV VE KURUMLARIN ÇATILARININ YERİNDEN SÖKÜLMESİNE NEDEN OLDU.