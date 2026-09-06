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Aniden bastıran dolu ve sağanak Elazığ sokaklarını suya boğdu

Elazığ'da Meteoroloji uyarısı sonrası aniden bastıran sağanak ve dolu sokaklarda su birikintileri oluşturdu; vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Aslı Han

Aniden bastıran dolu ve sağanak Elazığ sokaklarını suya boğdu

Aniden bastıran yağış yaşamı etkiledi:

Elazığ'da aniden başlayan sağanak ve dolu, kent merkezinde kısa süre içinde etkisini gösterdi. Kısa sürede yoğunlaşan yağış nedeniyle sokaklarda su birikintileri oluştu, yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı. Dolu tanelerinin etkisiyle dışarıda bulunanlar korunacak alan ararken, cadde ve sokaklarda günlük akışta aksamalar gözlendi.

Meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bölgemiz genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Elazığ ve Tunceli’nin doğusu ile Bingöl’de öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir". Açıklama, bölgedeki vatandaşlara olası ani yağışlara karşı dikkatli olmaları çağrısını içerdi.

Vatandaşların tepkisi ve kısa değerlendirme:

Yağışın aniden başlaması birçok kişiyi hazırlıksız yakaladı; otobüs durakları kısa süreli barınma noktalarına dönüştü. Bölgede etkili olan sağanak ve dolu, yerel yaşamı olumsuz etkiledi ve kısa vadede trafik ile yaya hareketliliğinde zorluklara neden oldu. Yetkililerin uyarıları, benzer ani hava değişimlerine karşı tedbir alınmasının önemini bir kez daha gösterdi.

ELAZIĞ’DA SAĞANAK VE DOLU

ELAZIĞ’DA SAĞANAK VE DOLU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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