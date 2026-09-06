Akkent'e 22 bin 643 metrekarelik üç yeni park kazandırılıyor

projeye ilişkin detaylar:

Şahinbey Belediyesi, artan nüfus ve değişen kentsel ihtiyaçlar çerçevesinde Akkent Mahallesi'ne yeni yaşam alanları kazandırıyor. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tarafından yapılan açıklamada, mahallereye toplam 22 bin 643 metrekarelik alanda 3 yeni park yapılacağı duyuruldu.

Başkan Tahmazoğlu, ilçenin büyümesinin beraberinde getirdiği ihtiyaçlara öncelik verdiklerini vurguladı ve yatırımların hem kısa vadede kullanım kolaylığı sağlayacağını hem de uzun vadede mahalle yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

mahalleye katkıları:

Akkent'e kazandırılacak parklar, sadece yeşil alan miktarını artırmakla kalmayacak; bölgedeki sosyal donatı ihtiyacına da doğrudan katkı sunacak. Proje, çocuk oyun alanları, dinlenme mekânları ve peyzaj düzenlemeleriyle mahalle sakinlerine daha fazla açık alan sağlayacak şekilde planlanıyor.

Şahinbey Belediyesi, ilçenin farklı bölgelerinde benzer yatırımları sürdürüyor; Akkent'teki bu uygulama, kentleşmenin getirdiği basıncı hafifletmeyi ve yerel yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor. Yetkililer, projelerin hızlıca hayata geçirileceğini ve mahalle halkının talep ve beklentilerinin takip edileceğini ifade etti.

Yatırımın tamamlanmasıyla birlikte Akkent Mahallesi'nde hem çevresel hem de sosyal açıdan daha nitelikli kamusal alanlar ortaya çıkması bekleniyor. Belediye yetkilileri, projenin mahalleye şimdiden hayırlı olmasını diledi.

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NDEN AKKENT’E 22 BİN 643 METREKARELİK YENİ YEŞİL ALAN