Kayseri Büyükşehir'de atık yönetimiyle toprak verimi yükseliyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir tarım uygulamalarını Doğal Ürünler Bahçesi'nde somut adımlarla hayata geçiriyor. Park ve Bahçe Daire Başkanlığı Hobi Bahçeleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki alanda sezon sonunda ortaya çıkan bitkisel atıklar çöpe gitmek veya yakılmak yerine özel işlemlerle yeniden üretime kazandırılıyor. Bu yaklaşım, hem çevre korumasına katkı sağlıyor hem de toprağın doğal verimliliğini artırıyor.

uygulama süreci

Yaz sezonunun sona ermesiyle domates, biber, salatalık, mısır, fasulye ve patlıcan gibi sebzelerden geriye kalan bitkisel atıklar bahçelerden titizlikle toplanıyor. Toplanan kalıntılar, alanında uzman ekipler tarafından öğütme ve parçalama işlemlerinden geçirilerek homojen bir yapıya kavuşturuluyor. Belediye ekipleri bu işlemi 'Atık Öğütme ve Yerinde Dönüşüm' yöntemiyle gerçekleştiriyor ve ortaya çıkan organik materyal doğrudan üretim alanlarına geri verilerek toprağın organik madde döngüsüne dahil ediliyor.

Uygulamada görevli personel, işlemlerin saha koşullarına uygun ve hijyenik biçimde yapılmasına dikkat ediyor. Öğütülmüş materyalin yerinde dönüşümü sayesinde taşınma gereksinimi azalıyor, lojistik kaynaklı emisyonlar sınırlandırılıyor.

toprağa ve çevreye katkıları

Bahçeden elde edilen organik materyalin ayrışmasıyla birlikte bitkilerin büyüme döneminde topraktan alınan azot, fosfor, potasyum ve kalsiyum gibi temel besin elementleri toprağa geri dönüyor. Bu doğal gübreleme toprağın organik madde miktarını artırırken, toprak yapısının iyileşmesine de katkı sağlıyor. Ağır killi toprakların havalanması desteklenirken, geçirgen toprakların su tutma kapasitesi yükseliyor; sonuç olarak toprak daha sağlıklı ve üretime elverişli bir hâl alıyor.

Ayrıca atıkların uygun şekilde parçalanıp toprağa kazandırılması, topraktaki mikroorganizma faaliyetlerini güçlendiriyor ve biyolojik döngünün sürekliliğini destekliyor. Bu yöntem aynı zamanda karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sunuyor.

Çalışmalar kapsamındaki diğer bir unsur ise üretim alanlarında yapılan yerinde analizler. Uzman personel eşliğinde gerçekleştirilen toprak analizleri ve pestisit kalıntı testleri ile hem toprağın besin durumu değerlendiriliyor hem de ürün güvenilirliği artırılıyor. Bu kontroller, vatandaşların daha güvenilir ve kaliteli doğal ürünlere erişimini sağlamayı amaçlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Doğal Ürünler Bahçesi'ndeki bu dönüşüm odaklı uygulamalarla yalnızca üretimi desteklemiyor; aynı zamanda çevre bilincini yaygınlaştırmaya, doğal kaynakların korunmasına ve gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakılmasına katkı veriyor. Doğadan gelen atıklar, doğru yöntemlerle yeniden toprağa kazandırılarak bölgenin bereketine dönüştürülüyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, DOĞAL ÜRÜNLER BAHÇESİ’NDE SEZON SONUNDA ORTAYA ÇIKAN BİTKİSEL ATIKLARI ÖZEL YÖNTEMLERLE ÖĞÜTEREK YENİDEN TOPRAĞA KAZANDIRIYOR.