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Demirözü'de üreticiler kayıt için son tarihe hazırlanıyor

Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 1 Eylül'de başlayan 2027 ÇKS başvurularının 31 Aralık 2026'da sona ereceğini, belgelerin güncel tutulmasını istedi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

Demirözü'de üreticiler kayıt için son tarihe hazırlanıyor

2027 üretim yılı ÇKS başvuruları devam ediyor

Bayburt'un Demirözü ilçesinde 1 Eylül'de başlayan 2027 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları devam ediyor. Başvuruların son günü olarak 31 Aralık 2026 açıklandı ve üreticilerin süreçleri eksiksiz tamamlamaları istendi.

Demirözü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuz Akagündüz ile teknik personel, ilçede faaliyet gösteren Ziraat Odası Şubesini ziyaret ederek başvuru sürecine ilişkin bilgi alışverişinde bulundu. Ziyarette başvuruların sağlıklı yürütülmesi, kurumlar arası koordinasyon ve üreticilerin dikkat etmesi gereken hususlar ele alındı.

başvuru sırasında nelere dikkat edilmeli:

Üreticiler başvuru yaparken arazi bilgilerinin güncel ve doğru olduğundan emin olmalı; ektikleri ürünleri gerçeğe uygun şekilde beyan etmelidir. Ayrıca kira, mülkiyet, muvafakatname ve benzeri belgelerin başvuru esnasında kontrol edilmesi gerektiği vurgulandı. Başvuru tamamlandıktan sonra kayıt ve ürün bilgilerinin yeniden kontrolü önem taşıyor.

kamu uyarısı ve kurumlar arası iş birliği:

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için başvurularını son güne bırakmamaları konusunda uyardı. Ziyarette kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve teknik personelin üreticilere rehberlik etmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Başvuru ve belge kontrollerine ilişkin sorular için üreticilerin Ziraat Odası Şubesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri, süreçte doğru ve eksiksiz bilgi sağlamaları önerildi.

DEMİRÖZÜ’NDE 2027 ÇKS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

DEMİRÖZÜ’NDE 2027 ÇKS BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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