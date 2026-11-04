demirtaş sakarya'ya modern kapalı pazar ve güçlendirilmiş yol yatırımı

Demirtaş Sakarya'ya yeni kapalı pazar ve çevre düzenlemesi hizmette

Osmangazi Belediyesi, ilçenin mahalle bazlı ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarına bir yenisini ekleyerek Demirtaş Sakarya Mahallesinde modern bir kapalı pazar alanını hizmete açtı. Toplam 3.237 metrekare üzerinde planlanan projede, pazarın kendisi 2.550 metrekare büyüklüğünde, 110 satış tezgâhı ve 32 araç kapasiteli otopark kapasitesiyle tasarlandı. Proje alanında ayrıca 247 metrekarelik bir hizmet binası yer alıyor.

projenin özellikleri:

Hizmet binasında zabıta noktası, çay ocağı, mescitler, tuvaletler, abdestlikler, engelli tuvaleti ve bebek bakım odası gibi birimler bulunuyor. Bu düzenleme ile esnaf ve vatandaşların daha düzenli, sağlıklı ve konforlu koşullarda alışveriş yapması hedeflendi. Proje, modern mimarisi ve sosyal donatılarıyla dikkat çekiyor.

Belediye, yatırımın çevresindeki ulaşım altyapısını da aynı anda güçlendirdi; 450 metre uzunluğundaki yol hattında yürütülen kaplama çalışmalarında 660 ton asfalt kullanıldı. Yenilenen yollarla hem sürücülerin hem yayaların ulaşım güvenliği artırıldı.

açılış ve afet hazırlığı vurgusu:

Açılış programı öncesinde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve protokol üyeleri, pazar alanı çevresindeki Osmangazi Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale İstasyonu'nu ziyaret ederek, afetlere hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Aydın, projenin kısa sürede tamamlanmasına ve çevreci özelliklerine dikkat çekti; yaptığı açıklamada, "Müteahhidimiz burayı altı ay gibi kısa bir sürede yetiştirdi. İçerisinde yağmur suyu hasadı için yüzer tonluk iki ayrı depo bulunuyor." ifadelerini kullandı.

Aydın ayrıca yatırımın sürdürülebilirlik boyutuna değinerek, gri suyun değerlendirilmesi ve gelecekte güneş enerjisi panelleriyle desteklenerek "yeşil enerjili, geri dönüşümlü, doğaya sıfır emisyon salımı yapan" bir pazar hedeflendiğini belirtti. Projenin temeli 25 Ocak'ta atılmış ve çalışma 285 gün içinde tamamlanmıştı.

maliyet, tasarruf ve gelecek planları:

Başkan Aydın, projenin ihalesinin yaklaşık 50 milyon lira tutarında gerçekleştiğini, rekabet sayesinde projenin yaklaşık %30 tasarrufla 36 milyon liraya tamamlandığını açıkladı. Yatırımın maliyetine esnafın katılım paylarının da katkı sağladığı belirtildi. Aydın, Osmangazi Belediyesi kaynaklarının verimli kullanımıyla elde edilen tasarrufların başka yatırımlara aktarıldığını ve Cumhuriyetimizin 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında belediyeye kazandırılan 51 yeni aracın da bu anlayışla temin edildiğini kaydetti.

Demirtaş Sakarya Kapalı Pazar, ilçede açılan üçüncü kapalı pazar olma özelliğini taşıyor; Aydın, 2027 içinde 5–6 pazarı daha kapalı hale getirme planlarının olduğunu bildirdi.

açılışta öne çıkan konuşmalar:

YENİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın törende yerel yönetimlerin halka en yakın yönetim birimleri olduğuna vurgu yaptı ve projenin vatandaş taleplerine doğrudan cevap verdiğini belirtti. Günaydın, pazarın kısa sürede tamamlanmasını ve uygun maliyetle hayata geçirilmesini övdü; afet konteynerleri ve acil durum hazırlıklarına dair uygulamaların da önemine dikkat çekti.

Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Refik Aksu, esnaf görüşlerinin alınmasının projenin başarısında etkili olduğunu söyleyerek, belediyeye teşekkür etti. Demirtaş Sakarya Mahalle Muhtarı Mümin Dündar ise mahallenin uzun süredir beklediği ihtiyacın karşılandığını ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

tören ve yerel katılım:

Açılış, Başkan Erkan Aydın, YENİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve çok sayıda protokol üyesinin katılımıyla kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Tören sonrası Başkan Aydın, pazar alanını gezerek pazarcı esnafıyla sohbet etti, onlara hayırlı işler diledi. Esnaf ve mahalle sakinleri modern pazar alanından duydukları memnuniyeti dile getirip Başkan Aydın'a teşekkür etti.

Programa YENİ Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, YENİ Parti Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 24. Dönem Bursa Milletvekili İlhan Demiröz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Osmangazi Belediyesi'nin yatırımı, mahalle yaşamını kolaylaştırmayı ve ticaret alanlarını modernleştirmeyi amaçlayan somut bir adım olarak öne çıktı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ, İLÇENİN GELECEĞİNE DEĞER KATAN YATIRIMLARINA BİR YENİSİNİ DAHA EKLEDİ. DEMİRTAŞ SAKARYA MAHALLESİ’NDE YAPIMI TAMAMLANAN MODERN KAPALI PAZAR ALANI, ÇEVRESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMLI YOL ÇALIŞMALARIYLA BİRLİKTE DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.