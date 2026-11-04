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Vali Tavlı ve gazilerden Samsunspor'a moral ziyareti

Vali Orhan Tavlı ve gaziler, Nuri Asan Tesisleri'nde Samsunspor antrenmanını ziyaret edip Konyaspor maçı öncesi oyunculara ve teknik heyete moral verdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 15:46

GÜNCELLEME: 04 Kasım 2026 - 15:47

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Vali Tavlı ve gazilerden Samsunspor'a moral ziyareti

Vali Tavlı'nın ziyareti:

Trendyol Süper Lig'de istenmeyen sonuçlar alan Samsunspor, Cumartesi günü oynanacak Konyaspor maçı öncesi ilgi gördü. Samsun Valisi Orhan Tavlı ve beraberindeki heyet, İl Spor Güvenlik Kurulu üyeleriyle birlikte Nuri Asan Tesisleri'ne gelerek takımın antrenmanını ziyaret etti. Yönetim ile yapılan kısa görüşmenin ardından Vali Tavlı ve heyet antrenman sahasına inerek futbolcu ve teknik heyete başarı dileklerini iletti.

Gazilerden kaptana flama:

Ziyarette Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Heyet, teknik direktör Nenad Bjelica ve kaptan Emre Kılınç başta olmak üzere oyuncularla konuşarak destek mesajı verdi; Emre Kılınç'a gazilerle ilgili bir flama takdim edildi. Vali Tavlı, takımın moralinin oluşmaya başladığını vurgulayarak "Tüm Samsun sizin yanınızda. Allah sakatlık vermesin. Başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik heyetin ve oyuncuların açıklaması:

Kaptan Emre Kılınç, ziyaret için teşekkür ederek takımın dualara ve desteğe muhtaç olduğunu söyledi: "Bu zor durumdan çıkmak için 1 galibiyete ihtiyacımız var. Bunun için hep birlikte çalışıyoruz." Teknik heyet ve futbolcular, gelen desteğin moral açısından olumlu etkisi olduğuna dikkat çekti.

Antrenman notları:

Kırmızı-beyazlı ekip, Nenad Bjelica yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları süren Celil Yüksel ve Fatih Kaya antrenmana katılmadı. Seans ısınma hareketleri, rondo ve taktik çalışmadan sonra tamamlandı; takım, Konyaspor sınavına odaklanmış durumda.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI VE GAZİLER, SAMSUNSPOR ANTRENMANINI ZİYARET EDEREK FUTBOLCU VE TEKNİK...

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI VE GAZİLER, SAMSUNSPOR ANTRENMANINI ZİYARET EDEREK FUTBOLCU VE TEKNİK HEYETE BAŞARILAR DİLEDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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