Yağmur sonrası Kuşadası'nda temizlik seferberliği sürüyor

Yağış sonrası Kuşadası'nda temizlik çalışmaları hız kazandı

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde son günlerde etkili olan yağışların ardından sokak ve kaldırımlarda biriken doğal atıkları temizlemek için yoğun mesai yürütüyor. Değirmendere Mahallesi’ndeki 3765, 3928 ve 841. sokaklarda gerçekleştirilen yıkama ve süpürme çalışmalarında, yağmur sularının taşıdığı çamur, taş ve kuru yapraklardan oluşan birikintiler bertaraf ediliyor.

Etkilenen bölgeler ve meteorolojik veriler:

Kuşadası’nda kasım ayının ilk günlerinden itibaren süren yağışlar cadde ve sokaklarda çamurlaşma ve yaprak birikimine yol açtı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1 Kasım saat 06.00 ile 2 Kasım saat 06.00 arasındaki dönemde Aydın genelinde en fazla yağış metrekareye 40,5 kilogram ile Kuşadası’nın Güzelçamlı Mahallesi’nde ölçüldü. Aynı dönemde Kuşadası merkezde ise metrekareye 23,3 kilogram yağış kaydedildi. Aralıklarla devam eden yağışlar sonrası ekipler, yol ve kaldırımlarda biriken atıkları yıkama ve süpürme yöntemiyle gidermeyi sürdürüyor.

Organizasyon ve kullanılan ekipmanlar:

Temizlik İşleri Müdürlüğü, kent genelinde 23 mahallede üç vardiya halinde hizmet veriyor. Yıl boyunca 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklarda yıkama, süpürme ve atık toplama işlemleri planlı olarak yapılıyor. Modern temizlik araçları ile desteklenen uygulamalarda, özellikle yağış sonrası oluşan birikintilerin kısa sürede temizlenmesine öncelik veriliyor. Müdürlüğün araç filosunda bulunan yüksek performanslı Bucher süpürme aracı, geniş alanların daha kısa sürede temizlenmesine imkan sağlayarak hizmet etkinliğini artırıyor.

Belediye ekipleri, olumsuz hava koşullarının yol açtığı hijyen ve ulaşım sorunlarını azaltmak için öncelikli güzergâhlarda çalışmalarını yoğunlaştırırken, vatandaşların da yağış sonrası birikintilere karşı tedbirli olması ve temizlik ekiplerine kolaylık sağlaması isteniyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, SON GÜNLERDE KENT GENELİNDE ETKİLİ OLAN YAĞIŞLARIN ARDINDAN TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. DEĞİRMENDERE MAHALLESİ’NDEKİ 3765, 3928 VE 841. SOKAKLARDA YIKAMA VE SÜPÜRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİREN EKİPLER, YAĞMUR SULARININ TAŞIDIĞI ÇAMUR, TAŞ VE KURU YAPRAKLARDAN OLUŞAN BİRİKİNTİLERİ TEMİZLİYOR.