Çanakkale'de tarih bilinci pekişti: kuşadalı lise öğrencilerin gezi deneyimi

çanakkale alanları gençlerde milli bilinç oluşturdu:

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Bir Destandır Çanakkale' programı kapsamında Kuşadası'nda eğitim gören lise öğrencileri, Çanakkale'ye düzenlenen geziyle tarihi bir yolculuk gerçekleştirdi. Öğrenciler, derslerde öğrendikleri bilgileri sahada görme fırsatı bularak milli mücadelenin önemini daha iyi kavradı. Gezi; bilgiye dayalı, duygusal bir öğrenme deneyimi sundu.

saha ziyaretleri derslerle birleşti:

Program çerçevesinde gençler, Çanakkale Savaşlarının yaşandığı mevzileri, şehitlikleri ve anıtları ziyaret etti. Rehber anlatımları ve tarihi eserlerin yerinde görülmesi, kitaplardan alınan bilgilerin somutlaşmasını sağladı. Katılımcılar, ecdadın bağımsızlık mücadelesine ilişkin tanıklıkları yerinde dinleyerek tarihin izlerini hissetti.

geleceğe aktarım ve eğitimsel kazanımlar:

Gezi, öğrencilere yalnızca geçmişi öğretmekle kalmadı; aynı zamanda tarihi ve milli değerlerin korunmasının önemini vurguladı. Kuşadası'lı lise öğrenciler için hem öğretici hem de unutulmaz olan bu deneyim, Çanakkale destanının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sundu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği etkinlik, sahada öğrenmenin gençlerin tarih bilincini güçlendirdiğini gösterdi.

AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN "BİR DESTANDIR ÇANAKKALE" PROGRAMI KAPSAMINDA KUŞADASI'NDA EĞİTİM GÖREN LİSE ÖĞRENCİLERİ, ÇANAKKALE'YE DÜZENLENEN GEZİYLE TARİHE YOLCULUK YAPTI.