Kaçak tütün ticaretine operasyon: Sorgun'da 620 kilogram ele geçirildi

Sorgun'da kaçak tütün operasyonu

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toplam 620 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Ekipler, kaçak tütün ticareti yaptığı tespit edilen adreslere yönelik çalışma yürüttü. Belirlenen ikametlere düzenlenen operasyonda, aramalarda ele geçirilen kıyılmış tütün, muhafaza altına alındı ve delil olarak kayıt altına alındı.

şüpheliler ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında hakkında işlem başlatılan kişiler Y.İ., B.V. ve H.S. olarak bildirildi. Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı ve soruşturma birimleri delillerin incelenmesine devam ediyor.

Yetkililer, kaçak tütün ticaretine yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edileceğini belirtirken, bu tür operasyonların bölgesel tütün kaçakçılığının önlenmesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

YOZGAT’IN SORGUN İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 620 KİLOGRAM KIYILMIŞ TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ.