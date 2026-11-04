Hürkuş envantere dört uçakla katıldı: pilot eğitiminde yerli zincir güçleniyor

Hürkuş teslimatında son durum:

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş için iki uçağın daha kabulü tamamlandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından yapılan açıklamaya göre, bu işlemlerle Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Hürkuş sayısı 4’e yükseldi.

Görgün sosyal medya paylaşımında, "Hür semalarımızda HÜRKUŞ’larımızın izi büyüyor. Yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ’un 2 uçağının daha Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kabul işlemleri tamamlandı" ifadelerini kullandı. Açıklamada teslimatların program takvimi doğrultusunda kademeli şekilde sürdürüleceği vurgulandı.

Eğitim zincirinde Hürkuş'un rolü:

Hürkuş, pilot adaylarının temel uçuş eğitiminde kullanılacak şekilde tasarlandı ve Hürjet ile KAANa uzanan bir eğitim zincirinin ilk halkasını oluşturuyor. Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ ana yükleniciliğinde yürütülen proje, temel eğitimden ileri jet eğitimine geçiş sürecinde yerli bir platform sunmayı hedefliyor.

Görgün, daha önceki açıklamalarında teslim edilen Hürkuşların genç pilotları yetiştireceğini ve uçakların gelişmiş aviyonik ve yazılımlarla donatıldığını belirterek, platformun sınıfının en iyi örneklerinden biri olduğuna dikkat çekmişti.

Alt sistemlerde yerli katkı ve sanayi ekosistemi:

Projenin alt sistemlerinde yerli sanayi firmalarının katkıları öne çıkıyor. Platformda ASELSAN aviyonik sistemleri, TASECS iklimlendirme çözümü, HAVELSAN dijital video kayıt sistemi ve KAREL yedek uçuş enstrümanları yer aldı. Ayrıca TUSAŞ, ANDAR ve TAAC uçuş ve kontrol sistemleriyle projeye katkıda bulundu.

Görgün, savunma sanayiindeki çalışmalara dair verdiği başka bir mesajda, ekosistemde 4.500’den fazla firma ile 1.500’den fazla projenin eş zamanlı yürütüldüğünü hatırlatarak Hürkuş gibi projelerin seri üretim dönemine geçtiğini belirtti ve projede emeği geçen personele teşekkür etti.

Hürkuş teslimatlarının program takvimine uygun olarak kademeli şekilde devam etmesi planlanıyor; projenin hedefi, yerli unsurlarla güçlendirilmiş eğitim hattıyla geleceğin pilotlarını milli bir ekosistemde yetiştirmek olarak özetlenebilir.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI HALUK GÖRGÜN