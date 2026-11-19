Kuyumcuda deneme bahanesiyle hırsızlık

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kuyumcu iş yerinde meydana gelen olayda, müşteri gibi davranan bir kadının denediği yüzüğü cebine koyarak ayrılması güvenlik kameralarına yansıdı.

İş yerinde yüzükleri inceleyen kadın, beğendiği alyansı parmağına taktı. Bir süre sonra el çabukluğuyla yüzüğü cebine koyan şahıs, bir müddet daha iş yerinde oyalanıp ardından mekandan ayrıldı.

Kamera kayıtları ve esnafın farkı:

Kuyumcu esnafı güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde, deneme amacıyla takılan alyansın eksildiğini fark etti ve durumu polise bildirdi. 22 ayar olan, 5 gram ağırlığındaki ve değerinin 32 bin TL olarak tespit edildiği alyansın çalındığı belirlendi.

Polis çalışması ve yakalama:

Gelen ihbar üzerine harekete geçen Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceleyerek şüphelinin C.C. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyon sonucu şüpheli, çaldığı alyansla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olay görüntüleri, iş yerlerindeki güvenlik kameralarının hırsızlık vakalarının aydınlatılmasındaki rolünü bir kez daha ortaya koydu. Kuyumcu esnafının dikkatli takibi ve emniyet birimlerinin hızlı çalışması sayesinde çalınan eşya bulundu.

SAMANDAĞ'DA MÜŞTERİ GİBİ GİRDİĞİ KUYUMCUDA DENEMEK İÇİN PARMAĞINA TAKTIĞI 22 AYAR, 5 GRAM AĞIRLIĞINDAKİ 32 BİN TL DEĞERİNDEKİ ALYANSI CEBİNE KOYARAK ÇALAN KADININ O ANLARI KAMERAYA YANSIDI.