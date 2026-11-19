olay yeri ve güvenlik kamerası kayıtları

Esenyurt Osmangazi Mahallesi Papatya Caddesi'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir dönerci dükkanının önünde yaşanan tartışma ölümle sonuçlandı. İddiaya göre, Ahmet Öksüz'e (39) ait kedilerin komşusu Emre Y.'nin (29) evine girmesiyle başlayan anlaşmazlık büyüdü.

görüntülerde neler var:

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarında, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü ve şüphelinin yanında bulunan tabancayla ateş açtığı anlar yer alıyor. Kayıtlarda, Öksüz'ün vurulma anı ile çevrede bulunanların kaçıştığı görülüyor.

soruşturma ve şüphelinin yakalanması:

Görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera görüntüleri sonrası olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüpheli Emre Y. polis ekipleri tarafından yakalandı. Sırt bölgesinden iki kurşun isabet eden Ahmet Öksüz olay yerinde hayatını kaybetti.

Güvenlik kamera görüntülerinin ortaya çıkmasıyla olayın aydınlatılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ŞAHSIN VURULMA ANI VE ÇEVREDEKİLERİN KAÇMA ANI KAMERAYA YANSIDI