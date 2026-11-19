Olayın ayrıntıları

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dün gece meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Evin Şirip ağır yaralandı. Kazaya, Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobilin yol kenarındaki gence çarpması neden oldu.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, sürücü G.Ç. (22) idaresindeki otomobil, Germencik ilçesine bağlı Neşetiye Mahallesi'nde ikamet eden ve İncirliova'ya bir arkadaşıyla görüşmek için geldiği belirtilen Şirip'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız ağır şekilde yaralandı ve bölgedekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Tedavi süreci ve soruşturma:

Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Aydın Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Şirip kurtarılamadı; ölüm haberi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama ile ifade çalışmalarına devam ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililer, kazanın oluş sebebi ve olası kusur oranının belirlenmesi için çalışmanın tamamlanacağını bildirdi.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 17 YAŞINDAKİ EVİN ŞİRİP, KALDIRILDIĞI HASTANEDE DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.