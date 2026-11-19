Olayın gelişimi:

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde 28 Kasım 2025 tarihinde gece 00.35'te doğan erkek bebek, ailesi ve sağlık ekipleri tarafından ilk anda sağlıklı olarak değerlendirildi. Anne 34 yaşındaki Cansu Özdemir tarafından aktarıldığına göre bebek 3 kilo 200 gram ağırlığında ve doğumda 9/10 Apgar aldı. Doğumdan sonra yapılan kontrollerde solunum sıkıntısı ve belirgin bir sağlık sorunu olmadığı için bebek anne yanı takibine alındı.

Ancak doğumdan yaklaşık 50 saat sonra, 29 Kasım 2025 akşamı saat 20.15 civarında servise gelen sağlık personeli tarafından yapılan değerlendirmede laboratuvarda CRP yüksekliği ve kilo kaybı tespit edildi. Bu bulgular üzerine bebek yenidoğan yoğun bakım ünitesi 1. basamağa yatırıldı. Yoğun bakıma alındıktan yaklaşık 1,5 saat sonra fenalaşan bebeğin kalbi durdu; yapılan müdahalelere rağmen bebek kurtarılamadı.

Ailenin iddiaları:

Bebeğinin doğumdan sonra ilk iki gün boyunca sağlıklı olduğunu vurgulayan Cansu Özdemir, bebeğinin ani durum değişikliğinin ardından yoğun bakıma alınıp kısa süre içinde yaşamını yitirmesinin ardından ihmâl iddiasında bulundu. Özdemir, bebek yoğun bakıma çağrıldığında eşinin içeri girdiğini ve bebeğin cihazlara bağlı olduğunu; kendisinden imza alındığını fakat ne imzaladığı hakkında bilgilendirilmediğini söyledi. Epikrizde 'yatış dışı ölüm' ifadesi bulunduğunu ve ölüm raporunda ailenin otopsi istemediği yönünde bir not yer aldığını belirterek bu kaydın kendilerine danışılmadan yazıldığı iddiasını dile getirdi.

Anne ayrıca sorumlu olduğu söylenen ebe/hemşirenin, daha önce aynı ünitede 17 günlük Süleyman bebek vakasında kuvözden düşme sonucu serebral palsi gelişmesine neden olduğu öne sürülen hemşire ile aynı kişi olduğunu iddia etti. Annenin aktardığına göre, doktorun 75 mililitre besleme talimatı vermesine rağmen hemşire sistemde 50 cc yazdı ve ifadesinde 'telaşla yazdım, 40 cc kullandım' dedi.

Resmi süreç ve rapor:

Ailenin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunun ardından Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından ön inceleme başlatıldı. Kurulun 5 Ekim 2026 tarihli raporunda, bebeğin doğum sonrası anne yanında 1,5 gün sorunsuz izlendiği; ancak CRP yüksekliği ve tartı kaybı nedeniyle hastaneye yatırılmasının tıbben yerinde olduğu kaydedildi.

Raporda, mevcut kayıtlarla bebeğin ölümüne neden olan kardiyopulmoner arrest ile beslenme veya tedavi süreci arasında kesin bir nedensel bağlantı kurulamadığı belirtilerek, ön inceleme yapılan doktor, ebe ve hemşireler hakkında kusur bulunmadığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmemesi kararı oy birliğiyle alındı. Bu kararın ardından mağdur avukatı karara itiraz ederek Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurduğu bilgisi paylaşıldı.

Olayla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Aile ise adalet talebini sürdürdüğünü belirterek, hem iddiaların aydınlatılmasını hem de sorumluların tespit edilmesini istiyor; hukuki süreç devam ediyor.

CANSU ÖZDEMİR