Hatay Büyükşehir denetimleri sahada yoğunlaştı

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, zeytin hasadı döneminde üretim faaliyetlerinin yoğunlaşması üzerine il genelindeki zeytinyağı fabrikalarında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimlere HBB zabıta personeli ile gıda mühendisleri katıldı.

Denetim kapsamı:

Ekipler, işletmelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatları, ÇED raporları, atık havuzları ile yangın söndürme tüplerinin uygunluğunu kontrol etti. Ürünlerde tağşiş olup olmadığı konusunda numune ve belge incelemeleri yapıldı; denetimler sırasında herhangi bir tağşişe rastlanmadı.

Bazı tesislerde hijyen koşullarına ilişkin eksiklikler tespit edildi. Bu işletmelere eksikliklerin giderilmesi için HBB tarafından 3 gün süreli ihtar verilirken, diğer işletmelere gerekli uyarılar yapıldı ve yasal prosedürler uygulandı.

Çevre ve karasu uyarısı:

Denetimler sırasında üretim sonrası ortaya çıkan sıvı atıklar, halk arasında "karasu" olarak adlandırılan materyaller konusunda da işletmelere bilgilendirme yapıldı. HBB yetkilileri, karasuyun doğrudan toprağa veya su kaynaklarına bırakılmasının çevre kirliliğine yol açabileceğini hatırlatarak atıkların uygun koşullarda bertaraf edilmesini istedi.

Belediye yetkilileri, işletmelerin çevre mevzuatına uyum sağlamasının önemine vurgu yaptı ve atık yönetimi konusunda alınacak önlemlerin hem çevresel riskleri azaltacağını hem de üretim güvenliğini yükselteceğini belirtti.

HBB denetimleri, sezon boyunca düzenli aralıklarla devam edecek şekilde planlandı. Yetkililer, işletmelerin tespit edilen eksiklikleri zamanında gidermesi ve yasal yükümlülüklere uyması konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

HBB EKİPLERİ TARAFINDAN ZEYTİNYAĞI FABRİKALARINDA DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.