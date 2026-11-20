heyetin sunduğu raporun kapsamı:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeliye, Balıkesir Körfezi'ndeki üreticilerin yaşadığı sorunları ve taleplerini içeren kapsamlı bir rapor sunuldu. Ziyarette MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, MHP Balıkesir İl Başkanı Av. Mustafa Bilsem ile MHP Ayvalık İlçe Başkanı Hasan Ustalı, MHP Edremit İlçe Başkanı Nihat Gezergiç ve MHP Gömeç İlçe Başkanı Kazım Arslan yer aldı.

Rapor, dünyanın en kaliteli zeytinyağlarının üretildiği Edremit Körfezi bölgesindeki üreticilerin güncel sorunlarına dair tespitler ve talepleri içeriyor. Heyet, üreticilerin karşılaştığı güçlükleri, çözüm önerilerini ve bölge zeytinciliğinin sürdürülebilirliği için yapılması gerekenleri ayrıntılarıyla aktardı.

raporda öne çıkan başlıklar:

Toplantıda; üretim koşulları, pazarlama, kalite standardizasyonu ve üretici destekleri gibi başlıklar gündeme geldi. Raporda ayrıca bölgedeki zeytin ve zeytinyağı üretiminin geleceğine yönelik stratejik adımlara ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Heyet, sahadan gelen talepleri ve çözüm önerilerini yazılı olarak Bahçeli'ye iletti.

Bahçeli'nin yanıtı ve beklenen adımlar:

Devlet Bahçeli, tarım sektöründeki sıkıntıları yakından takip ettiğini belirterek, zeytin ve zeytinyağı alanındaki problemlerin çözümü için üzerine düşeni yapacağını ifade etti. Bahçeli'nin sunduğu raporu inceleyerek konuyu yakından takip edeceği ve gündemine alacağı bildirildi.

Heyetin sunumunun ardından parti içinde konuyla ilgili proje çalışması hazırlanmasının beklendiği belirtildi. Bu süreçte atılacak adımların, bölge üreticilerinin taleplerine cevap verecek şekilde şekillendirilmesi hedefleniyor.

Tarım politikaları ve sektörel destek mekanizmalarına ilişkin yapılacak değerlendirmeler, Edremit Körfezi üreticilerinin beklentilerini yakından ilgilendiriyor. MHP cephesinden gelen açıklamalar, ilerleyen dönemde zeytincilik alanında somut projelerin gündeme gelmesinin sinyalini veriyor.

DÜNYA'NIN EN KALİTELİ ZEYTİNYAĞLARININ ÜRETİLDİĞİ EDREMİT KÖRFEZİ'NİN ÜRETİCİLERİNİN YAŞADIĞI SORUNLAR MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'YE BİR RAPOR HALİNDE SUNULDU.