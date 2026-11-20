Karaoğlanlı üretim serasında üretim sürüyor:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Karaoğlanlı Süs Bitkileri Üretim Serası, ilin peyzaj ihtiyacını karşılamak üzere yıl boyunca üretim yapıyor. Tohumdan başlanan üretim süreçleri, saksılama ve bakım aşamalarıyla titizlikle yürütülüyor; üretilen bitkiler 17 ilçenin park, bahçe, refüj ve sokaklarında kullanılıyor.

Türler ve üretim verileri:

Serada kışlık ve yazlık çiçeklerin yanı sıra çalı grubu bitkiler de yetiştiriliyor. Kışlık türler arasında hercai menekşe, gazanya, aynısefa, aslanağzı ve bellis; yazlık türler arasında ise kadife, horoz ibiği ve pervane yer alıyor. Taflan ve şimşir gibi çalı grubu bitkiler çelik yöntemiyle çoğaltılıyor.

Ekim ayında serada yapılan tohum ekimi ve saksılama çalışmalarıyla toplam 138.839 bitki üretim sürecine alındı; peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere 2.527 bitki sahaya gönderildi. Serada kışlık çiçekler için 500.000, yazlık çiçekler için de 500.000 tohum ekimi gerçekleştirildi.

Hedefler, personel ve kullanım alanları:

Geçen yıl serada toplam 1.000.000 bitki üretimi gerçekleşti; Belediye Başkanı Besim Dutlulu üretimi genişletme hedefini doğrulayarak "Manisa’mızın dört bir yanını kendi ellerimizle yeşertiyoruz" dedi ve bu yıl 1 milyonun üzerinde üretim hedeflediklerini belirtti.

Üretim sürecinde görev yapan personel sayısı 33, bunun 12'si kadın. Karaoğlanlı'daki üretim hem 17 ilçenin peyzaj ihtiyacını karşılamayı hem de Manisa'nın yeşil dokusunu zenginleştirmeyi amaçlıyor; üretilen bitkiler belediyenin düzenlemelerinde kullanılarak kentin farklı noktalarına ulaştırılıyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 17 İLÇENİN PARK, BAHÇE, REFÜJ VE PEYZAJ ALANLARINDA KULLANILACAK SÜS BİTKİLERİNİ KENDİ SERASINDA ÜRETİYOR. GEÇTİĞİMİZ YIL 1 MİLYON BİTKİ YETİŞTİREN BELEDİYE, BU YIL ÜRETİM MİKTARINI ARTIRARAK 1 MİLYONUN ÜZERİNE ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR.