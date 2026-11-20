Akhisar'da hasat sürüyor, fiyat beklentisi sabit

Akhisar'da bu yıl zeytin hasadı ve zeytinyağı üretimi devam ederken sektör temsilcileri, mevcut piyasa koşullarında raf fiyatlarında bir artışın kısa vadede beklenmediğini belirtiyor. Bölge, 15 milyon zeytin ağacı varlığı ve Türkiye'nin sofralık zeytin ihtiyacının yaklaşık %70'ini karşılamasıyla ülkenin önemli merkezlerinden biri olmaya devam ediyor.

Rekolte ve üretici fiyatları:

Bu sezon Akhisar'da zeytin rekoltesi geçen yıla göre 3 kat yükseldi. Buna karşın üreticide oluşan fiyatlar, tüketiciye yansıyan raf fiyatlarıyla büyük fark gösteriyor. Üreticiler domat türü zeytini kilogram başına 40-45 lira bandında satarken, geçen yıl bu tür için kilogram fiyatı 100 lira civarındaydı.

Genel yağlık zeytin türlerinde de benzer düşük fiyatlar gözlemleniyor; üreticiden alınan zeytinler için belirtilen aralık genelde 40-60 lira civarında. Buna karşılık market raflarında zeytinyağı 450-500 lira ve bazı özel ürünler, örneğin biberli zeytin, 500 liraya kadar satışta bulunabiliyor. Üretici fiyatlarının biberli zeytin için 50-60 lira seviyesinde kaldığı belirtiliyor.

Üretim dönüşümü açısından da dikkat çekici bir oran var: yaklaşık 6 kilogram zeytinden 1 kilogram zeytinyağı elde ediliyor; bu da ham madde fiyatları ile son ürün fiyatı arasındaki makası açıklayan önemli bir veri olarak öne çıkıyor.

Piyasa beklentileri, denetim ve destek talepleri:

Gizem Zeytinyağı işletmesi sahibi Tuncay Bilen ve Süleymanlı Mahallesi üreticilerinden Erol Aydın gibi sektör temsilcileri, kaliteli üretim yapmalarına rağmen ürünlerin hak ettiği değeri bulmadığını vurguluyor. Bilen, zeytin ve zeytinyağı fiyat oluşumunda denetimlerin ve fiyat şeffaflığının önemine dikkat çekiyor; üretim aşamasından tüketiciye ulaşana kadar fiyatların daha sağlıklı belirlenmesi gerektiğini söylüyor.

Türk üreticilerin uluslararası rekabette dezavantaj yaşadığını belirten Bilen, İtalya ve İspanya örneklerine atıfta bulunarak verilen desteklerin karşılaştırılmasını gündeme taşıdı. Bilen'in aktardığına göre İtalya'da çiftçiye 1 ton yağ için 1.700 avro destek verilirken, Türkiye'de desteklerin yetersiz kaldığı ve bazı uygulamaların kaldırıldığı ifade ediliyor; bu durumun ihracatta rekabet gücünü etkilediği belirtiliyor.

Sonuç olarak Akhisar'daki üretim artışına rağmen sektör temsilcileri, mevcut maliyet yapısı, piyasa şartları ve denetim eksikleri göz önünde bulundurulduğunda zeytinyağı fiyatlarında yakın dönemde bir yükseliş beklemediklerini yineliyor. Üreticiyle market arasındaki fiyat farkının daraltılması ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, hem üretici gelirleri hem de ihracat rekabeti açısından öncelikli bir talep olarak öne çıkıyor.

TÜRKİYE'NİN SOFRALIK ZEYTİN İHTİYACININ YAKLAŞIK YÜZDE 70'İNİ KARŞILAYAN VE 15 MİLYON ZEYTİN AĞACI VARLIĞI İLE İLK SIRADA YER ALAN MANİSA'NIN AKHİSAR İLÇESİNDE BU YIL ZEYTİNDE REKOLTE GEÇTİĞİMİZ YILA ORANLA 3 KAT ARTARKEN, ZEYTİN BAHÇELERİNDE HASAT, ZEYTİNYAĞI İŞLETMELERİNDE İSE YAĞ ÜRETİMİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.