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Denetimler Tekirdağ'da denizden sofraya gıda güvenliğini güçlendiriyor

Tekirdağ'da İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ekipleri, 1380 sayılı kanun çerçevesinde barınak, satış noktası ve av araçlarında denetim yapıyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Denetimler Tekirdağ'da denizden sofraya gıda güvenliğini güçlendiriyor

Denetim kapsamı:

Tekirdağ İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında sahada eş zamanlı denetimler gerçekleştiriyor. İncelemeler balıkçı barınakları, perakende satış noktaları ve av araçları üzerinde yoğunlaşıyor.

Hedefler ve önlemler:

Yapılan kontrollerde öncelik, su ürünleri mevzuatına uygunluğun sağlanması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi olarak belirleniyor. Denetimlerin amacı yalnızca ihlalleri tespit etmek değil; aynı zamanda caydırıcılığı artırarak sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek.

Kaynakların korunması ve gıda güvenliği:

Yetkililer, denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayarak doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasının ve denizden sofraya gıda güvenilirliğinin sağlanmasının temel öncelikler olduğunu belirtti. Ekipler, tespit edilen uygunsuzluklara karşı mevzuat çerçevesinde işlem yapıyor ve toplum bilincini güçlendirmeyi hedefliyor.

TEKİRDAĞ’DA SU ÜRÜNLERİNİN KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIĞIN SAĞLANMASI VE YASA DIŞI...

TEKİRDAĞ’DA SU ÜRÜNLERİNİN KORUNMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIĞIN SAĞLANMASI VE YASA DIŞI AVCILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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