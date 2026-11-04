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Eskişehir'de mesleki eğitimin yol haritası masaya yatırıldı

Salih Kaygusuz'un katılımıyla Eskişehir'de yapılan toplantıda mesleki ve teknik eğitimin altyapısı, kalite çalışmaları ve okul-sanayi iş birliği konuşuldu.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:50

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Eskişehir'de mesleki eğitimin yol haritası masaya yatırıldı

Eskişehir'de mesleki ve teknik eğitim değerlendirme toplantısı

Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz'un katılımıyla Eskişehir'de mesleki ve teknik eğitimin mevcut durumu ve geleceğe yönelik stratejilerinin ele alındığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, kentte yürütülen uygulamaların değerlendirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik adımların belirlenmesine odaklandı.

gündem ve öncelikler:

Toplantıda mesleki ve teknik eğitim kurumlarının fiziki ve akademik altyapısı, eğitim ortamları ve öğrenme süreçleri ayrıntılı olarak incelendi. Ayrıca izleme ve kalite geliştirme faaliyetleri ile okul-sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi gündeme alındı. İlçe ve okul düzeyinde yürütülen uygulamalar üzerinden iyi uygulama örnekleri paylaşıldı ve yaygınlaştırma yolları tartışıldı.

bulgular ve değerlendirmeler:

Değerlendirmede söz alan Salih Kaygusuz, Eskişehir'de mesleki eğitimin niteliğinin oldukça yüksek seviyede olduğunu vurguladı ve kentteki çalışmalara katkı veren eğitim yöneticilerine, okul müdürlerine ve personele teşekkür etti. Toplantı sırasında sektör temsilcileri ile yürütülecek iş birliklerinin somut adımlara dönüştürülmesi gerektiği konusunda görüş birliği sağlandı.

Program, katılımcılar arasında karşılıklı görüş alışverişi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler ve sektör iş birliğini artırmaya yönelik önerilerin tartışılmasının ardından sona erdi. Toplantıya ev sahipliği yapan Ali Güven Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte, Genel Müdür Yardımcısı Murat Nedirli, Daire Başkanları Mehmet Faideci ve Mustafa Günay, İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile il ve ilçe millî eğitim yöneticileri katıldı.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRÜ SALİH KAYGUSUZ’UN KATILIMIYLA...

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRÜ SALİH KAYGUSUZ’UN KATILIMIYLA ESKİŞEHİR’DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞE YÖNELİK STRATEJİLERİNİN ELE ALINDIĞI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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