İş çıkışında sağanak İstanbul ulaşımını zorladı

İstanbul'da akşam sağanağı ulaşımı aksattı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini sürdüren sağanak yağış, iş çıkışı trafiğinde belirgin bir yoğunluğa neden oldu. Ana arterlerde araç sayısının artmasıyla birlikte ilerlemeler yavaşladı ve sürücüler zorluk yaşadı.

Toplu taşıma tercih edenler ise duraklarda yoğunluk oluşturdu; özellikle otobüs ve metrobüs duraklarında uzun kuyruklar gözlendi. Artan yolcu talebi, bekleme ve iniş-biniş süreçlerini uzattı.

İş çıkışındaki yoğunluğun yansımaları:

İşten dönüş saatlerinde yaşanan bu yoğunluk, duraklardaki hareketliliği artırdı ve peronlarda kalabalık oluşmasına yol açtı. Yağmurun etkisiyle bekleme süreleri ve araç içi doluluk oranı yükseldi, bu da yolculuk konforunu düşürdü.

Yoğunluğun azalma eğilimi, yağışın dinmesine ve trafik akışının normale dönmesine bağlı olacak. Vatandaşların dönüş planlarını bu koşullara göre düzenlemesi beklenen gecikmeleri azaltabilir.

İstanbul’da sağanağın etkisiyle iş çıkışında trafikte ve duraklarda yoğunluk oluştu