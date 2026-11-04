Dolar 50,0158 +0,07%
Euro 56,2197 +0,51%
Bist 11.478,13 +4,12%
Altın Gram 6.505,66 +2,67%
EUR/USD 1,1237 +0,40%
Brent Petrol 101,38 -2,14%
--°

İş çıkışında sağanak İstanbul ulaşımını zorladı

İstanbul'da akşam sağanağı iş çıkışında trafikte yoğunluğa yol açtı; otobüs ve metrobüs duraklarında bekleme süreleri uzadı, yolcular kalabalık yaşadı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 17:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

İş çıkışında sağanak İstanbul ulaşımını zorladı

İstanbul'da akşam sağanağı ulaşımı aksattı

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini sürdüren sağanak yağış, iş çıkışı trafiğinde belirgin bir yoğunluğa neden oldu. Ana arterlerde araç sayısının artmasıyla birlikte ilerlemeler yavaşladı ve sürücüler zorluk yaşadı.

Toplu taşıma tercih edenler ise duraklarda yoğunluk oluşturdu; özellikle otobüs ve metrobüs duraklarında uzun kuyruklar gözlendi. Artan yolcu talebi, bekleme ve iniş-biniş süreçlerini uzattı.

İş çıkışındaki yoğunluğun yansımaları:

İşten dönüş saatlerinde yaşanan bu yoğunluk, duraklardaki hareketliliği artırdı ve peronlarda kalabalık oluşmasına yol açtı. Yağmurun etkisiyle bekleme süreleri ve araç içi doluluk oranı yükseldi, bu da yolculuk konforunu düşürdü.

Yoğunluğun azalma eğilimi, yağışın dinmesine ve trafik akışının normale dönmesine bağlı olacak. Vatandaşların dönüş planlarını bu koşullara göre düzenlemesi beklenen gecikmeleri azaltabilir.

İstanbul’da sağanağın etkisiyle iş çıkışında trafikte ve duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul’da sağanağın etkisiyle iş çıkışında trafikte ve duraklarda yoğunluk oluştu

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sultangazi’de İSKİ çalışması sonrası sokakta çöküntü: ambulans lastiği çukura dü...
images

Bahçelievler’de yapısal riskin odağı: stokun yarısından fazlası 2000 öncesi
images

Vali Aydoğdu'dan COP31 için Antalya'ya giden polislere başarı dileği
images

Canan Tolon’un kırılan eserleri: bakanlıktan gümrük süreci vurgusu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sultangazi’de İSKİ çalışması sonrası sokakta çöküntü: ambulans lastiği çukura düştü

Düzce itfaiyesi ofis ve gündüz bakımevi personeline tatbikatlı eğitim verdi

Okul bahçesinde palmiye yakan iki öğrenciye 50'şer fidan adli kontrolü

Herzog uyarıyor: Knesset partileri vaatlerin tamamını karşılayamayacaklarını kabullenmeli

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gölbaşı'nda 29 ekim kutlamaları yağışa rağmen sürdü