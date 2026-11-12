Denetimli serbestlikten okulların yüzünü değiştiren teşekkür ziyareti

Denetimli serbestlikten okulların yüzünü değiştiren çalışma:

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yürütülen ortak çalışma kapsamında denetimli serbestlik yükümlüleri okullarda kapsamlı bakım-onarım faaliyetleri gerçekleştirdi. Proje ile eğitim kurumlarının fiziki şartlarında iyileştirmeler yapılarak öğrenciler için daha temiz, düzenli ve elverişli ortamlar oluşturuldu.

Çalışmaların kapsamı arasında 67 boya-badana, 52 bahçe bakımı ve peyzaj, 69 temizlik olmak üzere toplam 188 hizmet yer aldı. Bu müdahaleler okulların görünümünü değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda lojistik ve bakım ihtiyaçlarına hızlı cevap veren mobil ekiplerin kurulmasını da sağladı.

başsavcının değerlendirmesi:

Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, denetimli serbestliğin yükümlüler için "temiz bir sayfa açma" fırsatı sunduğunu vurguladı. Kuruçay, çalışmaların ceza infaz süreçlerini topluma fayda sağlayan fırsatlara dönüştürdüğünü, yükümlülerin mesleki eğitim kursları ve topluma kazandırma faaliyetleri ile topluma adaptasyonunun desteklendiğini söyledi.

Başsavcı Kuruçay ayrıca ortaklığın hem kamu kaynaklarında tasarruf sağladığını hem de yükümlülerin emekleriyle topluma aidiyet duygularını güçlendirdiğini ifade ederek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

il milli eğitim müdürünün mesajı:

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu ise iş birliğinin okullar üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Sadoğlu, hijyenik ve estetik eğitim alanları oluşturmanın öncelikleri arasında olduğunu belirterek, mobil ekiplerin lojistik ve bakım ihtiyaçlarına hızlı ve profesyonel cevap verdiğini söyledi.

Sadoğlu, denetimli serbestlik personeline ve çalışmalara katılan yükümlülere şükranlarını sunarken, bu dayanışmanın öğrencilere toplumsal sorumluluk bilinci açısından örnek oluşturduğunu vurguladı. Görüşme sırasında Sadoğlu tarafından Başsavcı Kuruçay’a bir hediye takdim edildi ve 14 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

Yetkililer, sürdürülmesi planlanan benzer iş birliklerinin hem eğitim ortamlarını geliştireceğini hem de yükümlülerin topluma entegrasyon sürecine katkı sağlayacağını belirtti.

DİYARBAKIR'DA DENETİMLİ SERBESTLİK YÜKÜMLÜLERİNCE OKULLARI ONARILAN ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER, CUMHURİYET BAŞSAVCISI ERDAL KURUÇAY'I MAKAMINDA ZİYARET EDEREK, TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTİ.