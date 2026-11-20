Berlin zirvi sonrası diplomatik çabalar:

Almanya Başbakanlığı ev sahipliğinde Berlin'de gerçekleştirilen Gönüllüler Koalisyonu toplantısı, Ukrayna'ya destek veren 30'dan fazla ülke ve üst düzey yetkilileri bir araya getirdi. Toplantıya Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Jared Kushner ve Steve Witkoff katıldı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da zirvede hazır bulundu. Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler temsil etti.

Kushner'in mesajı:

ABD Başkanının özel temsilcisi Jared Kushner, savaşın sona ermesinin ardından Rusya ile güvenlik garantileri konusunda diyalog kurulabileceğini belirtti. Kushner, Rusya'nın Ukrayna'ya verilecek herhangi bir güvenlik garantisinin NATO'nun 5. maddesine dayandırılması konseptine ikna edildiğini ve Moskova'nın amaçlarından birinin savaş bittikten sonra yeni bir çatışma çıkmamasını sağlamak olduğunu vurguladı. Kushner ayrıca bu tür bir güvenlik taahhüdünün Amerika'nın çıkarlarına uygun ve daha geniş bir güvenlik paketinin parçası olması gerektiğini söyledi.

Zirvede ele alınan öncelikler:

Toplantıda öncelikli olarak yaklaşan ağır kış koşullarına karşı Ukrayna'ya sağlanacak yardımlar, Trump'ın Çin'deki görüşmelerinin yansımaları ve uluslararası diplomatik çabalar konuşuldu. Liderler, Ukrayna'ya verilen desteğin savaşın uzatılması için değil, Kiev'in güçlü bir konumdan barış müzakerelerine hazırlanması için olduğunu öne çıkardı. Trump toplantıya bir süre uzaktan katılırken, Kushner ve Witkoff ABD'nin barışı destekleme iradesini ve olası arabuluculuk çabalarını açıkladı.

Merz'in çağrısı ve Avrupa rolü:

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa'nın barış sürecinde aktif rol alması gerektiğini söyledi. Merz, Başkan Putin'e doğrudan hitaben savaşı sonlandırma çağrısında bulunup birlikte diplomatik çözümler aramaya hazır olduklarını belirtti. Merz, muhtemel müzakerelere Avrupa, Ukrayna, Rusya ve ABD'nin dahil olması gerektiğini vurguladı ve Avrupa adına Almanya, Fransa, İngiltere, Polonya ile İtalya'nın koordineli hareket etme kararı alındığını açıkladı. Ayrıca Kerç Köprüsü'ne yönelik hasarı Rusya'nın zayıflığının bir işareti olarak değerlendirdi ve Moskova'nın ağır kayıplar verdiğini ortaya koydu; Ekim ayında 50 binden fazla asker kaybına dikkat çekti.

Zelenskiy, Macron ve Burnham'ın vurguları:

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir sonraki görüşmelerin gündeminin tüm taraflarca birlikte hazırlanması gerektiğini söyledi ve Avrupa'nın masada bulunmasının önemine vurgu yaptı. Zelenskiy, NATO modeline dayanan güvenlik garantileri önerilerinin toplantıda ele alındığını belirtti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise üçlü zirve ve barış deklarasyonları hakkında kendi bakış açısını paylaşarak çok taraflı işbirliğinin önemine işaret etti ve uzun vadede Ukrayna'nın NATO'ya entegrasyonunun güvenlik için mantıklı olabileceğini ifade etti. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, toplantı sonrası "ilerleme kaydedilebileceğine dair bir miktar iyimserlik" oluştuğunu söyledi; Burnham, müzakerelere Avrupa'nın net, tutarlı ve birleşik bir pozisyonla katılmaya hazır olduğunu belirtti.

Müzakere formatları ve sonraki adımlar:

Taraflar, barış görüşmelerinin formatı konusunda tartışırken Avrupa'nın ve Ukrayna'nın sürece dahil edilmesinin altını çizdi. Merz, bu görüşmelerin örneğin Birleşik Arap Emirlikleri gibi üçüncü bir mekânda gerçekleştirilmesinin mümkün olduğunu söyledi. Kushner, Rusya'nın Avrupalılarla çok taraflı bir formatta görüşmeyi kabul ettiğini belirterek, ABD Başkanı Trump'ın müzakerelerde Avrupa ve Ukrayna ile istişare edilmesini istediğini aktardı. Witkoff ise Trump'tan aldıkları talimat doğrultusunda savaşı sona erdirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Berlin zirvesinde varılan mutabakatlar, önümüzdeki dönemde hem insani yardımların devamı hem de olası diplomatik sürecin hazırlığı açısından kilit önemde görülüyor. Liderler, kış koşulları ve altyapı saldırıları gibi acil risklere karşı destek sözü verirken, kalıcı bir barış için güvenlik garantileri, yaptırımların koşullu olarak gevşetilmesi ve Avrupa'nın güçlü bir rol üstlenmesi gibi ilkeleri ön plana aldı.

ALMANYA BAŞBAKANLIĞINDA ALMANYA BAŞBAKANI FRİEDRİCH MERZ, FRANSA CUMHURBAŞKANI EMMANUEL MACRON VE İNGİLTERE BAŞBAKANI ANDY BURNHAM’IN ÖNCÜLÜK ETTİĞİ GÖNÜLLÜLER KOALİSYONU TOPLANTISI DÜZENLENDİ.