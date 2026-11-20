50'nci kuruluş yıl dönümü gecesi:

Bursa Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı’nın 50’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle Hilton Bursa’da düzenlenen törende, dünyanın en etkili yüzde 2’lik bilim insanları listesinde yer alan akademisyenler onurlandırıldı. Programa üniversite yönetimi, öğretim üyeleri ve iş dünyasının temsilcileri katıldı; gece, başarı belgelerinin takdimi ve hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Araştırma üniversitesi vizyonu ve akademik performans:

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, göreve geldiklerinde öncelikli gündemlerinin Araştırma Üniversitesi vizyonu olduğunu vurguladı. Yılmaz, üniversitenin akademik yayın performansının son üç yılda belirgin biçimde arttığını belirterek, "Göreve geldiğimizde hoca başına Scopus kapsamındaki yayın sayımız 0,7’ler civarındaydı. Şu anda 1,32'yi bulduk. Yıl bittiğinde 1,4'e doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.

Altyapı yatırımları ve düzenlemeler:

Yılmaz, araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla Ar-Ge Koordinatörlüğü, Proje Ofisi ve Büyük Veri Ofisi kurulduğunu açıkladı. Ayrıca akademik yükselme kriterlerinin yeniden düzenlendiğini ve söz konusu değişikliğin YÖK tarafından onaylandığını belirterek, "Bir Ocak itibarıyla o yürürlüğe girecek" dedi.

Onur ve takdir: Bilim insanlarına değer vermek:

Programda söz alan Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, dünyanın en etkili bilim insanları arasında yer almanın büyük bir gurur olduğunu ifade etti. Yıldız, bilimsel başarının uzun soluklu sabır ve özveri gerektirdiğini vurgulayarak, "Marifet iltifata tabidir; iltifatsız marifet zayidir" sözleriyle takdirin önemine dikkat çekti. Her iki konuşmacı da üniversitenin uluslararası sıralamalarda ilk 1000, ardından 500 içine girme hedefini yineledi.

Konuşmaların ardından akademisyenlere başarı belgeleri sunuldu ve katılımcılar hatıra fotoğrafları çektirerek geceyi tamamladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde bilim insanlarına anlamlı ödül