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Satrançla bağımsızlığa adım: Türkiye şampiyonu Büşra Öztürk

Mersin Silifke'de 2-8 Kasım 2026'da yapılan Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası'nda Kayserili Büşra Öztürk bayanlarda Türkiye şampiyonu oldu.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:26

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Satrançla bağımsızlığa adım: Türkiye şampiyonu Büşra Öztürk

Kayserili sporcu büşra öztürk bayanlarda Türkiye şampiyonu

2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 2026 Türkiye Görme Engelliler Satranç Şampiyonası, Fatih Sultan Mehmet ve Mehmet Akif Ersoy Gençlik Kampı'nda sona erdi. Turnuvaya toplam 110 sporcu katıldı ve müsabakalar 9 tur üzerinden oynandı. Yarışmaların sonunda Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübü lisanslı sporcusu Büşra Öztürk, bayanlarda Türkiye şampiyonu oldu.

şampiyonanın ayrıntıları:

Turnuva, görme engelli sporcuların ulusal düzeyde buluştuğu ve puanların 9 tur sonunda belirlendiği bir organizasyon olarak yürütüldü. Katılımcı sayısı ve turların formatı, rekabetin yoğun olduğunu gösterdi; bu süreçte Büşra Öztürk istikrarlı sonuçlarla zirveye çıktı. Müsabakalar kamp ortamında gerçekleştirildiği için sporcular hem teknik hazırlık hem de turnuva disiplini açısından benzer koşullarda yarıştı.

kayseri'nin hedefleri:

Görme Engelliler Spor Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Murat Atmaca, Kayseri'nin her branşta birincilik hedefiyle çalışmalar yürüttüğünü vurguladı. Atmaca, görme engelliler sporunu ön plana çıkarmak, engellilerin evlerine bağlı kalmadan bağımsız hareket edebilmesini sağlamak ve spor yapma imkânlarını genişletmek için projelere devam edeceklerini belirtti. Bu başarı, kentteki çalışmaları ve sporcu hazırlık süreçlerini görünür kıldı.

Şampiyonanın sonuçları, görme engelliler sporunun gelişimine katkı sağlarken, kulüplerin ve temsilcilerin yerel düzeyde yürüttüğü destek çalışmalarının da önemini ortaya koydu. Kayseri adına gelen bu birincilik, bölgedeki sporcu yetiştirme ve erişilebilirlik hedeflerine somut bir katkı olarak kayda geçti.

2026 TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI SONA ERERKEN KAYSERİLİ SPORCU BÜŞRA ÖZTÜRK...

2026 TÜRKİYE GÖRME ENGELLİLER SATRANÇ ŞAMPİYONASI SONA ERERKEN KAYSERİLİ SPORCU BÜŞRA ÖZTÜRK, TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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