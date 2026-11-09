Kırsalda güvenlik için römorklara reflektör montajı başlatıldı

Kırsalda güvenlik çalışmaları: reflektör dağıtımı sürüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, traktör kazalarını önlemek ve gece trafiğinde tarım araçlarının görünürlüğünü artırmak amacıyla yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. 20 ilçede devam eden "Reflektör Uygulaması ve Dağıtımı" projesi kapsamında Savaştepe ilçesinin Karacalar, Kurudere ve Çiftlikdere kırsal mahallelerinde traktör römorklarına reflektif uyarı levhaları monte edildi.

montaj çalışmaları ve kapsamı:

Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, traktör römorklarına reflektör ve reflektif uyarı levhaları yerleştirildi. Çalışma, Tarımda Balıkesir Modeli çerçevesinde, tarım araçlarının trafikte daha görünür olmasını ve böylece can ve mal güvenliğinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Projeyle, kırsal alanlarda sıklıkla karayollarına çıkan traktörler nedeniyle oluşabilecek kazaların azaltılması ve reflektör kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

çiftçilerin ve muhtarın görüşleri:

Uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirten çiftçiler, çalışmanın sahadaki eksikliği giderdiğini vurguladı. Nuri Kenar, "Çok iyi bir hizmet. Reflektör çoğu traktörün arkasında yok. Bu ışık olmadığı zaman direkt kazaya sebebiyet veriyor. Biz memnunuz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Çalışkan ise, "Güzel bir hizmet. Allah razı olsun. Memnunuz yani hizmet ayağımıza kadar geldi. Her türlü tehlikeye karşı önlem alıyoruz" dedi. İzzet Özcan, "Mesela araçlarla traktörlerin arkasına geldiğimiz zaman traktörün römorku görünmüyor. Çok yakınına geliriz. Bu reflektörlerin olmaması da çok kazaya sebebiyet veriyor. Böyle bir çalışmayı bekliyorduk. Hizmetten çok memnunuz. Devamını de bekleriz" sözleriyle projeyi olumlu buldu.

Mehmet Tekin, hizmet için Başkan Ahmet Akın'a teşekkür ederek, "Bu hizmetten dolayı çok teşekkür ediyoruz Ahmet Başkan’ımıza. Her zaman bizim yanımızda. Her zaman çiftçinin, halkın, vatandaşın yanında" şeklinde konuştu. Karacalar Mahallesi Muhtarı Mehmet Koçer de, "Belki biz burada bir canı kurtarabileceğiz. Traktörler yollarda sıkıntı ama mecburen de olması gerekiyor. Bu hizmet farkındalık açısından çok önemli" dedi.

Belediye yetkilileri, uygulamanın sadece montajla sınırlı kalmayacağını, reflektör kullanımına ilişkin farkındalık çalışmalarının ve dağıtımın sürdürülerek kırsal trafikte güvenliğin artırılacağını belirtiyor. Proje, özellikle geceleri meydana gelen kazaların azaltılması ve çiftçilerin korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN ÇİFTÇİLERE REFLEKTÖR DESTEĞİ