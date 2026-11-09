Aile ve eğitim: Anadolu değerleriyle yetişen nesiller hedefi

Esenler Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün kasım ayı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İkisi Bir Arada" programında gazeteci Buket Aydın ile Prof. Dr. Oytun Erbaş bir araya geldi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen söyleşide toplumsal değişim, aile yapısı, çocuk yetiştirme yöntemleri ve Anadolu kültürünün rolü ele alındı.

Aile ve öğretmenin rolü:

Erbaş, konuşmasında çocukların yetişmesinde ailenin ve eğitim kurumlarının belirleyici olduğuna dikkat çekti. Günümüzde çocukların giderek daha korumacı ve hassas ortamlarda büyütüldüğünü belirten Erbaş, sosyal medyanın ve dış etkilerin çocuk gelişimi üzerinde olumsuz yönlere sahip olabileceğini söyledi. Çocukların sürekli kıyaslanmasının yanlış olduğunu vurgulayan Erbaş, başarıda disiplinin önemine işaret etti ve disiplinin aileden ve toplumsal kültürden kazanıldığını söyledi.

Öğretmenin toplumdaki değerinin yeniden kazandırılması gerektiğini savunan Erbaş, "Çocuğun terbiyesini aile ve öğretmen verir. İlk yapılması gereken şey, öğretmenin toplumdaki değerini yeniden kazandırmaktır" sözleriyle eğitmenlerin saygınlığının altını çizdi. Ayrıca artan akran zorbalığına dikkat çekerek ailelerin çocuklara sorumluluk, empati ve adalet duygusunu kazandırmasının önemini yineledi.

Toplumsal değişim ve medya etkisi:

Toplumsal değişimin aile yapısı üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Erbaş, özellikle orta yaş grubundaki ebeveynlerin bilinçlendirilmesine vurgu yaptı. "Çocuk ailenin kopyasıdır" diyerek ebeveyn davranışlarının çocuklar üzerindeki yansımalarına dikkat çekti. Erbaş, televizyon dizileri, gündüz kuşağı programları ve sosyal medyanın kadın-erkek rolleri ile aile ilişkileri üzerindeki etkilerini ele aldı ve medya içeriklerinin toplumsal değerleri gözeterek hazırlanması gerektiğini söyledi.

Anadolu kültürü ve gelecek kuşaklara aktarımı:

Programın diğer önemli başlığı Anadolu kültürünün korunmasıydı. Erbaş, Anadolu insanının yardımseverlik, samimiyet, mütevazılık ve vicdan gibi değerlere dayandığını belirterek toplumun temel gücünün bu birikimden kaynaklandığını vurguladı. Batı’dan gelen bazı sosyal akımların Türkiye’nin kültürel yapısıyla örtüşmeyebileceğine dikkat çeken Erbaş, kültürün binlerce yıllık birikimle şekillendiğini ve korunması gerektiğini ifade etti.

Söyleşinin sonunda Erbaş, geleneksel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini tekrarladı ve konuşmasını "Türkiye’nin kaynağı, kök hücresi Anadolu’dur" mesajıyla tamamladı. Etkinlik, Esenlerlilerle interaktif bir söyleşi formatında ilerleyerek aile eğitimi ve kültürel değerlerin yerel ölçekte nasıl yaşatılabileceğine dair somut tartışmaların yapılmasına olanak sağladı.

BUKET AYDIN VE PROF. DR. OYTUN ERBAŞ, ESENLER’DE DÜZENLENEN "İKİSİ BİR ARADA" PROGRAMINDA ÇOCUK YETİŞTİRME, AİLE YAPISI, TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE ANADOLU KÜLTÜRÜ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU. ERBAŞ, KONUŞMASINDA AİLE VE EĞİTİM KURUMLARININ ÇOCUKLARIN YETİŞMESİNDEKİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKEREK ANADOLU KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİNİ VURGULADI.