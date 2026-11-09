Spor camiasından TASKK'ya çağrı: eleştiri ve savunma hakları korunmalı

ortak açıklamanın gerekçesi:

Farklı illerden amatör spor kulüpleri federasyonu başkanları ve spor yöneticileri, Kırıkkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Sırrı Zengin'in TASKK Disiplin Kuruluna sevk edilmesine ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, söz konusu gelişmenin amatör spor camiası açısından önem taşıdığı, kamuoyuna yapılan eleştirilerin demokratik kurumların ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı.

Katılımcılar, eleştiri hakkının korunmasının, yönetimlerin şeffaflık, hesap verebilirlik ve ortak akıl ilkelerinin yaşatılabilmesi için elzem olduğunu belirtti. Açıklamada, "Hiçbir kurum veya yönetici eleştiriden muaf değildir" ifadesine yer verilerek, farklı görüşlere saygı gösterilmesinin gereği hatırlatıldı.

disiplin sürecine dair talepler:

Ortak açıklamada, savunma hakkı ve disiplin süreçlerinde tarafsızlık ile ölçülülük ilkelerine uyulması gerektiği açıklandı. Disiplin mekanizmalarının farklı görüşleri bastırmak için değil, mevzuatta tanımlanan somut ihlallerin araştırılması amacıyla işletilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, konfederasyon yöneticilerinin görevleriyle bağlantılı olabilecek ticari ilişkiler ve olası çıkar çatışmalarına ilişkin iddiaların da, kimse hakkında peşin hüküm oluşturmadan somut belge ve delillerle ele alınması istendi. Siyasi kimliği bulunan kişilerin spor yönetimindeki görevlerinin değerlendirilmesinin de demokratik eleştiri kapsamına girdiği kaydedildi.

gelecek için mesaj ve çağrı:

Metinde, TASKK'nın amatör kulüplerin ortak çatısı olduğu hatırlatılarak, konfederasyonun güçlenmesi için farklı görüşlerin özgürce ifade edilmesi, kararların şeffaf alınması ve federasyonların adil temsil edilmesinin önemi vurgulandı. Katılımcılar, "Makamlar geçici, kurumlar kalıcıdır" sözünü referans vererek kurumsal saygınlığın korunması gerektiğini belirtti.

Son olarak, açıklamada herhangi bir kişi veya kurumun hedef alınmadığı belirtilerek, Türk amatör sporunun geleceğinin ve demokratik değerlerinin korunmasının amaçlandığı ifade edildi. Ortak çağrı, Sırrı Zengin'in hukuka uygun eleştiri ve savunma haklarının korunması ile TASKK bünyesinde şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir yönetim anlayışının güçlendirilmesi yönünde oldu.

TÜRKİYE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ KONFEDERASYONU (TASKK) BÜNYESİNDE SON DÖNEMDE YAŞANAN GELİŞMELERE İLİŞKİN FARKLI İLLERDEN AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANLARI VE SPOR YÖNETİCİLERİ TARAFINDAN ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI. KIRIKKALE AMATÖR SPOR KULÜPLERİ FEDERASYONU BAŞKANI SIRRI ZENGİN(SAĞDAN İKİNCİ).