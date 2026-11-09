Rakipler sahada mücadele etti, dostluk kazandı

Maç özeti:

U20 Erkekler 15’li Ragbi Türkiye Ligi'nde oynanan karşılaşmada Araklı Belediyespor, deplasmanda Körfez Gençlerbirliği'ni 49-21 mağlup etti. Maç sahada sert bir rekabete sahne olurken, karşılaşmanın ardından kulüplerin paylaşımları sporun birleştirici yanını ön plana çıkardı.

ev sahipliği ve teşekkürler:

Körfez Gençlerbirliği yaptığı açıklamada Araklı Belediyespor'un ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür etti. Açıklamada, karşılaşmayı izleyen Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Kulüp Başkanı Gökhan Kanlı, Araklı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dursun Ali Ayazoğlu, Başkan Yardımcısı Sercan Demirbağ, antrenör Gökhan Danışmaz ve eşi Yasemin Danışmaz ile iki takımın sporcuları ve taraftarlarına teşekkür edildi.

ragbinin birleştirici gücü ve mesajlar:

Körfez Gençlerbirliği'nin açıklamasında ragbinin dostluk ve dayanışmayı güçlendiren yönüne dikkat çekildi ve Ragbinin birleştirici gücünü ve dostluğunu yaşatmaya hep birlikte devam edeceğiz ifadelerine yer verildi. Araklı Belediyespor da sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Güzel ve karakterli mücadeleden dolayı Körfez Gençlerbirliği takımımıza teşekkürü borç biliriz notunu düştü.

Her iki kulübün vurguladığı ortak nokta, sahadaki rekabetin saha dışında dostluğa dönüşmesinin önemi oldu. Araklı Belediyespor açıklamasında ragbiyi sporcuların fiziksel ve ahlaki gelişimine katkı sağlayan bir araç olarak gördüklerini belirtti ve ligde mücadele eden tüm takımlara teşekkür etti.

U20 ERKEKLER 15'Lİ RAGBİ TÜRKİYE LİGİ'NDE MÜCADELE EDEN KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ, DEPLASMANDA KARŞILAŞTIĞI TRABZON ARAKLI BELEDİYESPOR'A 49-21 MAĞLUP OLDU.