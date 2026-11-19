Yeni düzenlemenin kapsamı:

Ticaret Bakanlığı, 2026/12 sayılı Genelge ile deniz ve hava ulaştırmacılığı sektörlerinde kullanılan işletme ve donatım malzemelerine ilişkin gümrük muafiyeti uygulamalarını yeniden düzenledi. Düzenleme, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlandı ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde şekillendirildi.

Genelge kapsamında muafiyet kodları ve eşya tanımlamaları sektör, eşya türü ve yetkilendirilmiş yararlanıcı kriterlerine göre yeniden belirlendi. Özellikle denizcilikte kullanılan donatım ve işletme malzemeleri, havacılıkta olduğu gibi GTİP bazında sınıflandırıldı; böylece eşya tanımlamalarında tutarlılık hedefleniyor.

Uygulamanın hedefleri ve sisteme entegrasyon:

Bakanlık, gerekli teknik düzenlemeleri ilgili sisteme entegre ederek uygulamayı başlattı. BİLGE sistemi üzerinden yapılan güncellemelerle muafiyet kodlarının kullanımı standartlaştırıldı. Amaç, gümrük işlemlerinde süreçlerin daha şeffaf, hızlı ve izlenebilir olmasını sağlamak.

Firmaların dikkat etmesi gerekenler:

Yeni uygulamanın sorunsuz işletilebilmesi için firmaların vergi numaralarını sistemle doğru şekilde ilişkilendirmesi, gümrük beyannamelerinde uygun muafiyet kodlarını seçmesi ve izin sürelerine riayet etmesi gerekiyor. Muafiyet kapsamında ithal edilen eşyaların devri, satışı, kiralanması ve kullanım amacı konusundaki mevzuat hükümlerine uyum sağlanması da önem taşıyor.

Bakanlık ayrıca firmalar ve gümrük müşavirlerinin yeni uygulamayı takip edebilmesi için bir uygulama broşürü yayımladı. Bu doküman, muafiyet kodlarının seçimi, GTİP sınıflandırması ve sistemde yapılması gereken eşleştirmeler konusunda rehberlik sağlıyor.

Özetle, 2026/12 sayılı Genelge ile muafiyet düzenlemelerinde sınıflandırma ve kodlandırma esasları yeniden tanımlandı; firmaların BİLGE entegrasyonu ve muafiyet kodu uygulamalarında dikkatli olması bekleniyor.

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