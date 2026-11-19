Bolu İl Özel İdaresi 6,5 kilometrelik güzergahta yol çizgilerini yeniledi

Bolu İl Özel İdaresi ekipleri, Seben ve Kıbrıscık ilçelerindeki yol çizgi çalışmalarını tamamladı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulamada, toplam 6,5 kilometrelik güzergahta çizgi ve sarı banket işaretlemeleri yenilendi.

çalışmanın kapsamı:

2026 yılı yol bakım ve iyileştirme programı kapsamında gerçekleştirilen uygulamada, Seben Dereboy Grup Yolu’nda 4 kilometre, Kıbrıscık Belediye çıkışı ile Alan Grup Köyleri Yolu’nda ise 2,5 kilometre çizgi çalışması yapıldı. Çalışmalar, daha önce Merkez, Gerede ve Yeniçağa ilçelerinin kırsal bölgelerinde sürdürülen asfalt ve işaretleme projelerinin devamı niteliğinde gerçekleşti.

güvenlik ve ulaşım hedefi:

Bolu İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, saha ekiplerinin titiz çalışmaları sayesinde gece sürüşlerinde ve sisli havalarda sürücülerin görüşünün ve yol takibinin kolaylaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, kırsal bölgelerde daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlanmasının amaçlandığı vurgulandı.

Yapılan işaretleme çalışmaları ile hem merkez bağlantılarında hem de köy yollarında yönlendirme ve yol sınırlarının belirginliği artırılırken, sarı banket çizgilerinin eklenmesiyle yol kenarı güvenliğinin desteklenmesi hedeflendi.

BOLU İL ÖZEL İDARESİ EKİPLERİ TARAFINDAN SEBEN VE KIBRISCIK İLÇELERİNDE TOPLAM 6,5 KİLOMETRELİK GÜZERGÂHTA YOL ÇİZGİ ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI. ÇALIŞMALARLA ÖZELLİKLE GECE VE SİSLİ HAVALARDA SÜRÜŞ GÜVENLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR.