Mehmet Muad Elçi görevi devraldı

seçim sonucu ve oy dağılımı:

Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet Muad Elçi, 8 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen seçimle görevi resmen devraldı. Seçim, 9 meslek grubunda bin 732 üyenin oyuyla yapıldı; Beyaz Liste adayı Elçi, 9 sandığın 6'sını kazanarak başkanlığa seçildi.

devralma töreni ve açıklamalar:

Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İlçe Seçim Kurulu'na giden Elçi, mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Müdür Vekili Mehmet Şirin Keskin'den teslim aldı. Törenin ardından oda personeli tarafından çiçeklerle karşılanan yeni başkan, makamda odanın kurucu ve onursal başkanı olan Adnan Elçi tarafından da karşılandı.

Oğluna mazbatasını takdim eden Adnan Elçi, "Onursal başkan olarak oğluma mazbatasını takdim etmek benim için büyük bir onurdur. Yeni yönetime başarılar dilerim" dedi.

Başkan Mehmet Muad Elçi ise devir teslim töreninde, Cizre'nin ekonomisi ve kalkınması için yönetim kurulu ile birlikte azimle çalışacaklarını vurguladı ve şunları söyledi: "Mazbatayı babamdan almak benim için çok önemli bir husus, büyük bir sorumluluk yüklendik. Babam ve yönetiminin bıraktığı eserlerin ve attığı temellerin üzerine koyup ilerlememiz lazım. Cizre halkına, esnaf ve tüccarlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. 4 yıllık süreçte güzel projelere ve hizmetlere imza atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın".

CİZRE TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLEN MEHMET MUAD ELÇİ, MAZBATASINI ALARAK GÖREVİ ÖMER FARUK YILDIRIM’DAN RESMEN DEVRALDI.