Mardin'de bağcılık telli terbiye ile verim ve kalite odaklı dönüşüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ortaklığında yürütülen "Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında kent genelinde modern uygulamalar yaygınlaştırılıyor. Proje, 10 ilçede 150 üreticiye ekipman desteği sağladı ve 47 bağına telli terbiye sistemi kurdu.

telli terbiye sistemi:

Midyat ilçesine bağlı kırsal Gülgöze Mahallesinde uygulanan yöntemde üzüm asmalarının toprakla teması kesilerek direk ve teller üzerinde yetişmesi sağlanıyor. Bu düzenleme bağların güneş ışığından daha fazla yararlanmasını mümkün kılıyor; amaç, üzümün şeker oranı ve kalitesini artırmak ile mantari hastalıkları azaltmaktır.

çiftçilerin değerlendirmesi ve proje hedefleri:

Yıllarca yurt dışında yaşadıktan sonra memleketi Gülgöze Mahallesi'ne dönen İlyas Doğan, emeği geçenlere teşekkür ederek şöyle konuştu: "Üzümler artık yerde değil, yukarıda, tellerde yetişecek. Modern bir sistemle yöremize katkı sunacağımıza inanıyorum. İlk olduğu için çok sevinçliyim. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah devamı da gelir"

Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz ise projenin kapsamını ve amacını şu sözlerle anlattı: "10 ilçemizde 150 üreticimize ekipman desteği, 47 üreticimize de modern bağcılığı geliştirmek amacıyla telli terbiye sistemi desteği sağladık. Amacımız, minimum alandan maksimum verim elde etmek. Projemizin çiftçilerimize hayırlı olmasını, bol ve bereketli ürün almalarını diliyorum."

Yetkililer ve üreticiler, uygulamanın yaygınlaşmasıyla birlikte bağcılıkta verim ve üretim kalitesinin artmasını, bölge çiftçilerinin daha etkin desteklenmesini bekliyor.

KENT GENELİNDE 150 ÜRETİCİYE EKİPMAN DESTEĞİ SAĞLANIRKEN, 47 ÜRETİCİNİN BAĞINA TELLİ TERBİYE SİSTEMİ KURULDU.