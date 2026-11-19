Erenler Mahallesi'nde sokağa taşan kavga

Afyonkarahisar'ın Erenler Mahallesi girişinde, sabah erken saatlerde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre yaklaşık 15 kişiden oluşan taraflar sokakta birbirleriyle çatıştı.

Olayın gelişimi:

Görüntülerde aralarında kadınların da bulunduğu grupların birbirine saldırdığı görülüyor. Kamera kaydında yere düşen bir kişinin tekmelerle darp edilmesi ve bir kadının aldığı darbeler sonrası uzun süre yerden kalkamaması dikkat çekti. Olayın çıkış nedeni hâlen belirlenemedi.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırdu; şiddetin devam etmesi nedeniyle sağlık ekipleri olay yerinde ilk anda müdahale etmekte güçlük yaşadı. Darp sonucu yaralanan 3 kişi, yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltılar ve soruşturma:

Olayla ilgili yürütülen çalışmada 5 kişi gözaltına alındı. Emniyet birimleri, olay yerindeki görüntüler ve ifadeler doğrultusunda kavgaya karışanların tespiti ve olayın nedeninin aydınlatılmasına yönelik soruşturmayı sürdürüyor.

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