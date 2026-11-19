Canik'te keşif kampüsünde ara tatil hareketliliği

Canik Belediyesi'nin Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü tarafından düzenlenen Ara Tatil Eğitim Programı, çocuk ve gençleri bilim ve teknoloji odaklı atölyelerde buluşturuyor. Program; deney çalışmaları, gözlem aktiviteleri ile yapay zekâ, yazılım ve robotik kodlama eğitimlerini bir araya getiriyor ve katılımcılarda merak ile yetenek keşfini teşvik ediyor.

Program içeriği:

Ara tatil boyunca gençler ve çocuklar, deneysel uygulamalar ve gözlemler aracılığıyla bilimin yöntemlerini öğreniyor. Program kapsamında 10 farklı atölye ve keşif alanı oluşturulmuş; katılımcılara yazılım, robotik, kodlama ve yapay zekâ araçları tanıtılıyor. Etkinlikler ayrıca düzenlenen bilim söyleşileri ve Milli Teknoloji Hamlesi farkındalık oturumlarıyla destekleniyor.

Ebeveynlerin de yoğun ilgi gösterdiği program, eğitsel içeriklerle birlikte eğlence unsurunu da ön plana çıkararak çocukların öğrenmeye aktif katılımını sağlıyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, katılımı değerlendirirken şunları söyledi: "Canik’te bilim ve teknolojideki yetkinlikleriyle örnek olan nesiller yetiştiriyoruz".

Ayrıca Sandıkçı'nın programla ilgili açıklaması şöyle: "Canik’imizde sürdürdüğümüz bilim ve teknoloji seferberliğiyle çocuklarımızı ve gençlerimizi yenilikçi teknolojiler ve bilimsel etkinliklerle buluşturuyor, onları yapay zekâ araçlarıyla tanıştırıyoruz. Belediyemiz Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsümüzde gerçekleştirdiğimiz ara tatil eğitim programında çocuklarımızın ve gençlerimizin bu alanlara yönelik ilgilerini artırmaları ve yeteneklerini keşfetmelerine imkân sunuyoruz. Eğitsel ve eğlenceli aktivitelerle çeşitlendirdiğimiz programımızda ayrıca savunma sanayi alanı başta olmak üzere yerli ve millî eserlerimizi gençlerimize aktarıyor, Milli Teknoloji Hamlesi konusunda farkındalık oluşturuyoruz. Bilimde ileriyi hedefleyen, teknolojiyi üreten nesiller için kararlılıkla çalışmaya ve yeni projeleri uygulamaya almaya devam edeceğiz"

Program, katılımcılarda merak uyandırırken yerel düzeyde bilim ve teknoloji bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sunuyor ve Canik’in eğitim odaklı çalışmalarının sürdürüleceğini gösteriyor.

CANİK BELEDİYESİ ÖZDEMİR BAYRAKTAR KEŞİF KAMPÜSÜ ARA TATİL EĞİTİM PROGRAMI’NDA ÇOCUKLAR VE GENÇLER, BİLİM VE TEKNOLOJİNİN HEYECANLANDIRAN YOLCULUĞUNDA BİR ARAYA GELİYOR.