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Atık lastiklere yeni hayat: Seyhan'da esnek zemin dönüşümü

Seyhan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, atık lastikleri esnek zemine dönüştürerek atık miktarını azaltıp kaynakları korumayı amaçlıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Atık lastiklere yeni hayat: Seyhan'da esnek zemin dönüşümü

Seyhan Belediyesi atık lastikleri ekonomiye kazandırıyor

Seyhan Belediyesi, ömrünü tamamlayan lastiklerin geri dönüşümünü sağlayarak bunları faydalı bir ürüne dönüştürüyor. Proje, atıkların bertaraf edilmesinden çok yeniden kullanımını önceliklendiriyor ve belediyenin çevre politikalarının somut bir uygulaması olarak öne çıkıyor.

uygulamanın kapsamı:

Çalışma, Seyhan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Kullanım ömrünü tamamlayan lastikler toplanıp ayrıştırıldıktan sonra geri dönüşüm sürecine dahil ediliyor ve esnek zemin malzemesi üretiminde hammadde olarak kullanılıyor. Bu süreç atıkların faydalı bir kaynağa dönüşmesini sağlıyor.

Üretimde ortaya çıkan malzeme, spor alanları, yürüyüş yolları ve oyun alanları gibi farklı zemin uygulamalarında değerlendirilebiliyor. Böylece atık lastikler, hem ekonomik bir ürüne dönüştürülüyor hem de farklı altyapı ihtiyaçlarına çevreci bir çözüm sunuyor.

hedefler ve çevresel etkiler:

Projenin temel hedefleri arasında atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların korunması ve geri dönüşümün yaygınlaştırılması yer alıyor. Atıkların yeniden kullanıma kazandırılmasıyla çevresel etkilerin azaltılması ve kaynakların daha verimli değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Seyhan Belediyesi, sıfır atık anlayışı doğrultusunda atıkların bertaraf edilmesi yerine yeniden değerlendirilmesini teşvik eden çalışmalarını sürdürüyor. Geri dönüşüm uygulamalarıyla çevre bilincinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması da projenin öncelikleri arasında bulunuyor.

Belediye yetkilileri, programın zaman içinde kapsamının genişletilmesini ve benzer uygulamaların daha fazla alana yayılmasını hedefliyor. Proje, hem yerel ekonomiye katkı hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından örnek teşkil ediyor.

SEYHAN BELEDİYESİ, ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN LASTİKLERİ GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRARAK ESNEK ZEMİN MALZEMESİNE...

SEYHAN BELEDİYESİ, ÖMRÜNÜ TAMAMLAYAN LASTİKLERİ GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRARAK ESNEK ZEMİN MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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