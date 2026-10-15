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Denizli Green Flag başarılarıyla Türkiye'de park yönetiminde lider oldu

Denizli Büyükşehir, Çamlık, Adalet ve İncilipınar parklarıyla 2018'den beri her yıl Green Flag ödülü alarak Türkiye'de en çok ödül kazanan belediye oldu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Aslı Han

Denizli Green Flag başarılarıyla Türkiye'de park yönetiminde lider oldu

Green Flag ödülleriyle gelen sürdürülebilir başarı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki park ve yeşil alan yönetimine odaklanan çalışmalarının karşılığını uluslararası arenada almaya devam ediyor. 2018'den bu yana her yıl verilen Green Flag Award ile taçlandırılan uygulamalar, belediyeyi Türkiye'de en fazla Green Flag ödülü kazanan belediye konumuna taşıdı. Bu başarı, yalnızca bireysel parkların değil, şehir genelinde benimsenen bir yönetim anlayışının sonucunu gösteriyor.

Denetim ölçütleri ve parkların öne çıkan özellikleri:

Green Flag Award programı 1996'da Birleşik Krallık'ta başlatılmış uluslararası bir kalite değerlendirmesidir ve parkların fiziksel görünümü, planlama, bakım, çevresel yönetim ve toplumsal fayda gibi çok yönlü kriterleri dikkate alır. Değerlendirme süreçlerinde güvenli dolaşım alanları, farklı yaş gruplarına uygun donatılar, temizlik ve bakım gibi unsurlar ile biyolojik çeşitlilik ve peyzajın korunması gibi ekolojik kriterler ayrıntılı olarak incelenir. Denizli örneğinde, Çamlık Kent Ormanı, Adalet Parkı ve İncilipınar Parkı; yerinde denetimler ve başvuru dosyaları sonucunda bu kriterleri karşılama konusunda tam not aldı.

Süreklilik, toplumsal katılım ve gelecek hedefleri:

Denizli Büyükşehir'in düzenli olarak aldığı Green Flag ödülleri, işletme ve bakım faaliyetlerinde sürekliliğin sağlandığını ve toplumsal memnuniyetin esas alındığını ortaya koyuyor. Belediyenin uygulamaları yalnızca bugünkü ihtiyaçlara yanıt vermekle kalmıyor; parkların gelecek nesiller için korunması ve geliştirilmesi hedefiyle planlanıyor. Bu yaklaşımla, çevresel sürdürülebilirlik ve ziyaretçi memnuniyeti sürecin merkezinde tutuluyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu elde edilen başarının ortak emeğin ürünü olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Şehrimizin doğasını koruyan, çocuklarımıza ve hemşehrilerimize daha sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları sunan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’nin en fazla Yeşil Bayrak ödülü kazanan belediyesi olmanın gururunu tüm Denizli halkımızla paylaşıyoruz."

Yerel yönetim uygulamalarının uluslararası standartlarla örtüşmesi, Denizli'nin kamusal yeşil alanların planlanması ve yönetiminde model şehir olma iddiasını güçlendiriyor. Belediye yetkilileri, alınan ödülleri hem bir kalite göstergesi hem de daha geniş çevresel hedeflere ulaşmak için bir teşvik olarak görüyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR, “GREEN FLAG AWARD” REKORUYLA TÜRKİYE’NİN ZİRVESİNDE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR, “GREEN FLAG AWARD” REKORUYLA TÜRKİYE’NİN ZİRVESİNDE

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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