Zonguldak’ta sağanak yaşamı aksattı, motokuryelere trafik yasağı getirildi

sağanak kent genelinde etkili oldu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Zonguldak'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Aralıksız devam eden yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kozlu ilçesinde belirli noktalarda su birikintileri yoğunlaşırken, sürücüler ve vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer, ani su yükselmeleri ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı tedbirli olunmasını istedi.

ulaşım önlemleri ve yasak:

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla motosiklet, motorlu bisiklet ve benzeri iki tekerlekli araçlar ile motokuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığı bildirildi. Uygulama, olumsuz hava şartlarının yol açabileceği riskleri azaltmayı hedefliyor.

Yetkililer ayrıca sürücüleri yönlendirmek ve su biriken noktaları gözlem altında tutmak üzere ekip sevk etti. Araç sahiplerinin suyla kaplı yollarda zorunlu haller dışında seyahat etmemesi tavsiye edildi.

ölçümler ve kritik noktalar:

Saniye saniye ölçülen yağış verilerinde Zonguldak merkezde 28, Kilimli ilçesinde 60, Ereğli ilçesinde 113 ve Kozlu ilçesinde 62 kilogram/metrekare yağış düştüğü kaydedildi. Bu veriler, bazı ilçelerde ani su birikintileri ve taşkın riskinin arttığını gösteriyor.

Vatandaşlar Meteoroloji ve yerel yöneticilerin duyurularını takip etmeye, tehlike arz eden bölgelere yaklaşmamaya çağırıldı. Yetkililer, hava koşullarındaki değişikliklere göre ek tedbirlerin alınabileceğini belirtti.

ZONGULDAK’TA ETKİLİ OLAN SAĞANAK NEDENİYLE BAZI YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞURKEN, OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLET VE BENZERİ İKİ TEKERLEKLİ ARAÇLAR İLE MOTOKURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI GEÇİCİ OLARAK YASAKLANDI.