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Fikstür çekimiyle Kayseri amatör sezonu start alıyor

Kayseri Süper Amatör Küme fikstür çekimi 16 Eylül 2026 Çarşamba saat 19.00'da Sümer Amatör Evi'nde yapılacak; yeni sezon 11 Ekim 2026'da başlıyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Fikstür çekimiyle Kayseri amatör sezonu start alıyor

fikstür çekimi belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2026-2027 sezonu fikstür çekimi için tarih netleşti. 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 19.00'da, Sümer Amatör Evi'nde yapılacak çekimle gruplar ve maç programı açıklanacak.

tek grup formatı ve il temsilcisinin değerlendirmesi:

Bu sezon Süper Amatör Küme, tek grup halinde oynanacak. Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel konuyla ilgili yaptığı açıklamada organizasyonun takvimine vurgu yaptı ve kulüplere başarı dileğinde bulundu. Yücel, organizasyonun tarihi ve saatini bildirerek, "2026-2027 futbol sezonu tüm kulüplerimize hayırlı uğurlu olsun. Süper Amatör Küme’de yeni sezon fikstürünü 16 Eylül Çarşamba günü saat 19.00’da Sümer Amatör Evi’nde çekeceğiz. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

sezon başlangıcı ve süreç:

Fikstürün açıklanmasının ardından takımlar yeni sezona hazırlanacak; resmi maç takvimi ve ilk hafta programı çekim sonrası duyurulacak. Kayseri Süper Amatör Küme 2026-2027 sezonu ise 11 Ekim 2026 Pazar günü başlayacak ve tüm kulüpler için sahadaki rekabetin yoğunlaşacağı bir periyot olacak.

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME FİKSTÜR ÇEKİMİ 16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA GÜNÜ SÜMER AMATÖR EVİ’NDE SAAT...

KAYSERİ SÜPER AMATÖR KÜME FİKSTÜR ÇEKİMİ 16 EYLÜL 2026 ÇARŞAMBA GÜNÜ SÜMER AMATÖR EVİ’NDE SAAT 19.00'DA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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