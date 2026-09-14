Dolar 48,6189 +0,13%
Euro 56,1344 -0,33%
Bist 14.233,67 -1,61%
Altın Gram 6.803,54 -1,28%
EUR/USD 1,1541 -0,52%
Brent Petrol 108,13 +3,36%
--°

Körfez Gençlerbirliği er meydanından iki madalyayla döndü

Derince Taşköprü Hasat Sonu Festivali'nde İshakçılar er meydanında yarışan Körfez Gençlerbirliği'nden Ali Can Türk gümüş, Ahmet Özlü bronz madalya aldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Körfez Gençlerbirliği er meydanından iki madalyayla döndü

Derince Taşköprü Hasat Sonu Festivali'nde er meydanı

Derince Taşköprü Hasat Sonu Festivali kapsamında düzenlenen İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri farklı illerden gelen pehlivanları bir araya getirdi. Organizasyon, İshakçılar er meydanında gerçekleştirildi ve güreşler izleyicilerin yoğun ilgisi altında yapıldı.

Körfez Gençlerbirliği'nden iki kürsü:

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün küçükorta küçük boy kategorisinde mücadele eden sporcuları turnuvada kürsüye çıktı. Ali Can Türk, rakiplerini geride bırakarak ikinci oldu ve gümüş madalya kazanırken; aynı boyda yer alan bir diğer kulüp sporcusu Ahmet Özlü üçüncülük elde ederek bronz madalya aldı.

Her iki madalya da kulübün bölgedeki varlığını güçlendirirken, festival organizasyonu da yerel sporun ve geleneksel güreş kültürünün canlı tutulmasına katkı sundu.

DERİNCE TAŞKÖPRÜ HASAT SONU FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN İSHAKÇILAR YAĞLI PEHLİVAN...

DERİNCE TAŞKÖPRÜ HASAT SONU FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN İSHAKÇILAR YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ'NDE MÜCADELE EDEN KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ GÜREŞÇİLERİ İKİ MADALYA KAZANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa'nın gururu: Yunusemre judosunda iki genç şampiyon
images

Oklar rüzgârla yarıştı: Erzincan'da geleneksel okçuluk şampiyonası tamamlandı
images

Yeşilkaya'da halı saha gençleri sahaya çekti, köyler arası lig kuruldu
images

Altay krizle mücadele ediyor: altyapı gençleri umut mu risk mi?

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sosyal medyayı suç platformu görenlere devletin yanıtı

Kırıkkale'de yeni eğitim yılı coşkusu: 44 bin 354 öğrenci sınıflarda

Silivri'de kapsamlı denetimler: bir haftada 28 binden fazla kişi ve araç kontrol edildi

Osmaneli'nde okullar yeniden hareketlendi: 3 bin 385 öğrenci dersbaşı yaptı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi