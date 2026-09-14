Körfez Gençlerbirliği er meydanından iki madalyayla döndü

Derince Taşköprü Hasat Sonu Festivali'nde er meydanı

Derince Taşköprü Hasat Sonu Festivali kapsamında düzenlenen İshakçılar Yağlı Pehlivan Güreşleri farklı illerden gelen pehlivanları bir araya getirdi. Organizasyon, İshakçılar er meydanında gerçekleştirildi ve güreşler izleyicilerin yoğun ilgisi altında yapıldı.

Körfez Gençlerbirliği'nden iki kürsü:

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün küçükorta küçük boy kategorisinde mücadele eden sporcuları turnuvada kürsüye çıktı. Ali Can Türk, rakiplerini geride bırakarak ikinci oldu ve gümüş madalya kazanırken; aynı boyda yer alan bir diğer kulüp sporcusu Ahmet Özlü üçüncülük elde ederek bronz madalya aldı.

Her iki madalya da kulübün bölgedeki varlığını güçlendirirken, festival organizasyonu da yerel sporun ve geleneksel güreş kültürünün canlı tutulmasına katkı sundu.

DERİNCE TAŞKÖPRÜ HASAT SONU FESTİVALİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN İSHAKÇILAR YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ'NDE MÜCADELE EDEN KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ GÜREŞÇİLERİ İKİ MADALYA KAZANDI.