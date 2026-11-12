Dolar 50,2527 +0,05%
Euro 55,8505 +0,18%
Bist 11.824,79 +1,36%
Altın Gram 6.406,09 -0,89%
EUR/USD 1,1091 +0,01%
Brent Petrol 93,33 +0,61%
--°

Ek yerleştirme işlemleri tamamlandı: ÖZYES sonuçlarına erişim başladı

ÖSYM, 2026 ÖZYES kapsamındaki ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu; adaylar sonuçlara T.C. kimlik ve şifreyle ÖSYM sitesinden ulaşabilecek.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Ek yerleştirme işlemleri tamamlandı: ÖZYES sonuçlarına erişim başladı

öSYM duyurusu:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamında yükseköğretim programlarına yönelik ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

sonuçlara erişim nasıl sağlanır:

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresi üzerinden erişebilecek. Giriş için gerekli bilgiler T.C. kimlik numarası ve aday şifresidir.

uygulama ve duyurunun kapsamı:

ÖSYM açıklamasında ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı vurgulandı; adayların sonuçlarını sistem üzerinden kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.

ÖSYM’DEN YAPILAN AÇIKLAMADA, 2026 ÖZYES SONUÇLARINA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YÖNELİK EK...

ÖSYM’DEN YAPILAN AÇIKLAMADA, 2026 ÖZYES SONUÇLARINA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YÖNELİK EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN TAMAMLANDIĞI BİLDİRİLDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden ara tatilde öğrencilere tam gün eğitim desteğ...
images

Hisarcık’ta eğitimde iş birliği ve gençlik odaklı adımlar
images

Tıp eğitimine destek veren hayırsevere üniversiteden teşekkür
images

İnönü Üniversitesi stantıyla gençlerin kariyer tercihine rehberlik etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kışın sessiz tehdidi: karbonmonoksit uykuda fark edilmiyor

Tuzla'da 555 fidanla yeşile adım: saat 11.11'de düzenlenen etkinlikte gelecek için nefes

Kayseri'de temel bağımlılık eğitimi toplumda farkındalık yaratmayı hedefliyor

Elazığ'da Tekel Sokak'ta husumet sonucu bacağından vuruldu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi