Ek yerleştirme işlemleri tamamlandı: ÖZYES sonuçlarına erişim başladı

öSYM duyurusu:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamında yükseköğretim programlarına yönelik ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.
sonuçlara erişim nasıl sağlanır:
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin internet adresi üzerinden erişebilecek. Giriş için gerekli bilgiler T.C. kimlik numarası ve aday şifresidir.
uygulama ve duyurunun kapsamı:
ÖSYM açıklamasında ek yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı vurgulandı; adayların sonuçlarını sistem üzerinden kontrol etmeleri gerektiği belirtildi.
ÖSYM’DEN YAPILAN AÇIKLAMADA, 2026 ÖZYES SONUÇLARINA GÖRE YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YÖNELİK EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN TAMAMLANDIĞI BİLDİRİLDİ
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