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Denizli büyükşehir Tavas Taş Hanı restore etmek için adım attı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, halk arasında Mestanağa Hanı olarak bilinen Tavas Taş Hanı için kamulaştırma sürecini başlatarak restorasyon ve turizme kazandırma hazırlığı yapıyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 12:21

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Denizli büyükşehir Tavas Taş Hanı restore etmek için adım attı

Denizli Büyükşehir, Tavas Taş Hanı için harekete geçti

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Tavas ilçesindeki ve halk arasında Mestanağa Hanı olarak bilinen Tavas Taş Hanının restore edilmesi ve kent turizmine kazandırılması amacıyla çalışma başlattı. Tarihi han, taş işçiliğinin öne çıkan örneklerinden biri olmasına rağmen uzun süreli bakımsızlık nedeniyle olumsuz bir durumla karşı karşıya kaldı.

kamulaştırma süreci:

Belediye, hanın mülkiyetine ilişkin işlemleri yürütmek üzere süreci başlattı. Bu kapsamda Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB)tan kamulaştırma için katkı payı talep edildi; söz konusu talebe iki defa ret geldiği bilgisi paylaşıldı. Buna rağmen Büyükşehir ile ilgili taraflar arasında satış ve uzlaşma görüşmeleri devam ediyor.

restorasyon ve turizme kazandırma:

Uzlaşma sağlandığı takdirde, hanın restorasyon giderlerinin tamamının büyükşehir belediyesi bütçesinden karşılanacağı belirtildi. Belediyenin hedefi, yapıyı aslına uygun şekilde onarıp koruyarak Tavas ve çevresinin kültürel mirasını güçlendirmek ve turizm potansiyelini canlandırmak.

Proje gerçekleştiğinde, hanın geçmişin ticari ve kültürel canlılığına tanıklık eden kimliği korunacak; taş işçiliğinin sergilendiği yapı, bölgeye gelen ziyaretçiler için yeni bir cazibe merkezi haline getirilecek. Sürecin tamamlanmasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN, TAVAS İLÇESİNDE HALK ARASINDA MESTANAĞA HANI OLARAK DA BİLİNEN...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN, TAVAS İLÇESİNDE HALK ARASINDA MESTANAĞA HANI OLARAK DA BİLİNEN VE MİMARİ ESTETİĞİYLE DİKKAT ÇEKEN TAVAS TAŞ HANIN RESTORE EDEREK, KENT TURİZMİNE KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIĞI BELİRTİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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