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Denizli emniyetinden 'bir saniye dur' çağrısı: küçük ihmaller büyük tehlike yaratıyor

Denizli Emniyet Müdürlüğü, trafikte telefon kullanımı, kasksızlık ve siber güvenlik ihmallerinin tehlike oluşturduğunu belirterek 'bir saniye dur' çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Denizli emniyetinden 'bir saniye dur' çağrısı: küçük ihmaller büyük tehlike yaratıyor

Denizli emniyetinden uyarı: "Bir saniye dur"

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, günlük hayattaki küçük ihmallerin zincirleme şekilde risk oluşturabileceğine dikkat çekerek vatandaşlara kapsamlı bir çağrıda bulundu. Kurum tarafından yayımlanan bilgilendirmede, basit görünen davranışların can ve mal güvenliğini doğrudan etkilediği vurgulandı.

Günlük ihmallerin olası sonuçları:

Emniyetin metninde yer alan uyarıda, trafikte dikkatsizlik ve teknoloji kaynaklı dalgınlıkların kaza riskini artırdığı belirtildi. Özellikle sürücüler ve yayalar için seyir hâlindeyken telefon kullanmamak gibi temel kurallara uymanın hayat kurtardığına işaret edildi. Benzer şekilde motosiklet kullanıcıları için kask takmanın ihmali, ciddi yaralanma ve ölüme yol açabilecek sonucu doğurabilir.

Alınabilecek basit önlemler:

Denizli Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları küçük fakat etkili tedbirler almaya çağırdı: telefonu trafikte kullanmamak, kask takmak, bilinmeyen bağlantılara karşı dikkatli olmak ve ateşli silahlar ile değerli eşyaları güvenli şekilde muhafaza etmek. Metinde, "Bir saniye dur! Günlük hayatın içindeki küçük ihmaller, ciddi risklere dönüşebilir" ifadesiyle farkındalık yaratılması hedeflendi.

Yetkililer, toplumsal güvenliğin bireysel alışkanlıklarla doğrudan bağlantılı olduğunu hatırlatarak herkesin alacağı basit önlemlerle olası kazaların ve suçların azaltılabileceğini belirtti. Emniyet, bilinçli davranışın hem birey hem de toplum güvenliği için temel olduğunu vurguladı.

DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, GÜNLÜK HAYATTA YAPILAN KÜÇÜK İHMALLERİN CİDDİ RİSKLERE...

DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ, GÜNLÜK HAYATTA YAPILAN KÜÇÜK İHMALLERİN CİDDİ RİSKLERE DÖNÜŞEBİLECEĞİNİ BELİRTEREK, TRAFİKTE TELEFON KULLANIMI, KASK TAKILMASI VE SİBER GÜVENLİK GİBİ KONULARDA VATANDAŞLARA ÖNEMLİ TEDBİR ÇAĞRISINDA BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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