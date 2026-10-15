Kocaeli Büyükşehir ekipleri sağanakta 897 personel ve 512 araçla sahada

Kocaeli Büyükşehir'in sahadaki çalışmaları:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentte dün başlayıp etkisini artıran yoğun yağışlara karşı teyakkuza geçti. AFAD İl Müdürlüğü ile koordinasyon halinde gece boyunca devam eden müdahalelerde ekipler, olası su baskını, mahsur kalma ve ulaşım aksaklıklarına karşı hazır bekliyor. Sahada toplam 897 personel ve 512 araç görev yapıyor.

ihbarlar ve müdahale dağılımı:

Sağanak süresince İSU Genel Müdürlüğüne gelen başvuru sayısı 1.258 talep olarak kaydedildi, İtfaiye Dairesi Başkanlığına ise 444 olay ve ihbar ulaştı. Bu veriler doğrultusunda ekipler toplam 1.702 kayıt üzerinden öncelikli müdahaleler yürüttü.

Müdahale organizasyonunda birimlerin görev dağılımı şu şekilde gerçekleşti: İSU Genel Müdürlüğü 568 personel ve 314 araç, İtfaiye Dairesi Başkanlığı 172 personel ve 98 araç ile sahada çalışmalarını sürdürdü. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı 26 personel ve 62 araç, Zabıta Dairesi Başkanlığı 100 personel ve 30 araç, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 25 personel ve 5 araç, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ise 6 personel ve 3 araç ile destek verdi.

geçici barınma ve koordinasyon önlemleri:

Ekipler, AFAD İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla işbirliği içinde kent genelinde gelen ihbarları takip edip yönlendirmeye devam ediyor. Belediyenin, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır tuttuğu geçici barınma alanları aktif bekletiliyor ve yağışın etkili olduğu bölgelerde risklere yönelik önlemler artırıldı.

Belediye yetkilileri, önceliğin can ve mal güvenliğini korumak olduğunu belirterek, çalışmaların hava koşulları normale dönene dek planlı biçimde sürdürüleceğini duyurdu.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENTTE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ SAĞANAĞIN YOL AÇABİLECEĞİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI 897 PERSONEL VE 512 ARAÇLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.