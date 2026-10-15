Kıyı taşlarını söken fırtına: Zeytinbağı'nda denizle kara birleşti

Bursa sahilinde fırtına etkisi

Bursa genelinde etkili olan yağışlı hava ve rüzgar, Mudanya ilçesinin turistik Zeytinbağı (Trilye) Mahallesi'nde de kendini gösterdi. Sahilde kabaran deniz kısa sürede güçlü dalgalar oluşturdu ve bu dalgalar insan boyunu geçti.

sahilde yaşananlar:

Sahili döven şiddetli rüzgarla birlikte deniz kıyıya art arda vurdu. Dalgaların yoğunlaşması sonucu sahildeki taşlar yerinden oynadı ve deniz suyu kıyı boyunca ilerledi, bazı kesimlerde denizle kara neredeyse birleşti.

görüntülere yansıyan anlar:

Taşların dalgalarla birlikte hareket ettiği ve kıyıyı kaplayan suyun ilerlediği anlar cep telefonu ve sabit kameralara yansıdı. Kıyı şeridinde görülen hareketlilik, bölgedeki hava koşullarının kuvvetli seyrettiğini ortaya koydu.

BURSA’DA ETKİLİ OLAN YAĞIŞLA BİRLİKTE, MUDANYA İLÇESİNE BAĞLI TİRİLYE MAHALLESİ’NDE SAHİLDEKİ TAŞLAR YERİNDEN SÖKÜLÜRKEN, DALGALAR İNSAN BOYUNU GEÇTİ.