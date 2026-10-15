Kışa hazırlık: Kayseri kırsal yolları kar direkleriyle güvenceye alınıyor

kış hazırlıkları kırsal ağda yoğunlaştı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi öncesinde kırsal mahallelerde ulaşım güvenliğini güçlendirmek için kar direkleri dikme ve yol işaretleme çalışmalarını sürdürüyor. Uygulamalar, merkezden kırsala uzanan hizmet anlayışı kapsamında Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülüyor.

çalışmaların amaçları ve beklentiler:

Yapılan çalışmaların temel hedefi, kış koşullarında kar yağışı, tipi ve görüş mesafesindeki azalma gibi etkenlerin ulaşım üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak. Kar direkleri ve işaretlemeler, sürücülerin yol güzergâhlarını daha net görmelerini sağlayarak sürüş güvenliği ve yol konforunu artırmayı amaçlıyor. Bu hazırlıklar özellikle uzak ve kırsal yerleşimlerde ulaşımın sürekliliği için önem taşıyor.

ilçe bazında uygulama noktaları:

Kırsal Hizmetler ekipleri Yeşilhisar, Bünyan ve Sarıoğlan ilçelerinde çok noktaya yayılan çalışmaları tamamladı. Buna göre Yeşilhisar ilçesinde 13, Bünyan ilçesinde 2, Sarıoğlan ilçesinde ise 4 farklı noktada kar direkleri dikimi gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak yol işaretlemeleri de yapılarak güzergâhlarda kış öncesi güvenlik hazırlığı tamamlandı.

Ayrıca Kocasinan ilçesine bağlı Kızık Mahallesi ile Felahiye ilçesi arasındaki güzergâhta da kar direkleri dikim çalışmaları yapıldı; böylece uygulamalar farklı ilçeler ve kırsal yerleşimleri kapsayacak şekilde genişletildi.

Dr. Memduh Büyükkılıç tarafından geliştirilen "merkez-kırsal ayrımı olmadan hizmet" anlayışı çerçevesinde yürütülen bu hazırlıkların, kırsal mahallelerin ulaşım altyapısını güçlendiren önemli bir adım olduğu vurgulanıyor. Çalışmaların, olumsuz hava şartlarında sürücülerin güzergâhları daha kolay takip etmesini sağlayarak ulaşım güvenliğini ve konforunu kalıcı hale getirmesi hedefleniyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kış sezonu boyunca yolların güvenliğini artırmaya yönelik bu tür altyapı ve işaretleme uygulamalarını sürdürmeyi planlıyor. Yapılan müdahaleler, kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların kış aylarında da erişilebilir ve emniyetli ulaşım hizmeti almasını sağlamayı amaçlıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIŞ MEVSİMİ ÖNCESİNDE KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAK VE YOL KONFORUNU GÜÇLENDİRMEK AMACIYLA KAR DİREKLERİ DİKME VE YOL İŞARETLEME ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.