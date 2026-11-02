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Denizli İdmanyurdu için kırılma: sahasında 6 gollü yenilgi

Nesine 3. Lig 2. Grup’ta Denizli İdmanyurdu 1959 SK, Karşıyaka'ya 6-0 mağlup oldu; ev sahibi ekip ilk yarıda dört gol yiyerek ağır bir darbe aldı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 09:13

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Denizli İdmanyurdu için kırılma: sahasında 6 gollü yenilgi

maç özeti:

Nesine 3. Lig 2. Grup’un 9. haftasında Denizli İdmanyurdu 1959 SK, Denizli Atatürk Stadı’nda konuk ettiği Karşıyaka karşısında beklenmedik bir mağlubiyet aldı. Kırmızı-siyahlılar, rakibin üstün oyununa karşılık veremeyince sahadan 6-0 gibi farklı bir skorla ayrıldı ve taraftarlarını üzdü.

goller ve dakikalar:

Karşılaşmaya hızlı başlayan Karşıyaka, henüz 7. dakikada Eren Arda Şan ile öne geçti. Bu golün ardından baskısını sürdüren İzmir temsilcisi, 13. dakikada Veysel Karani Ünal ile farkı ikiye çıkardı. 21. dakikada sahneye çıkan Mücahit Aslan skoru 0-3’e getirirken, ilk yarının son bölümünde 42. dakikada Gökdeniz Tandoğan’ın golüyle soyunma odasına da Karşıyaka’nın 4-0 üstünlüğüyle gidildi.

İkinci yarıda kontrolü elinde tutan Karşıyaka, 55. dakikada Mücahit Aslan ile kendisinin ikinci, takımının ise beşinci golünü kaydetti. Mücadelenin son etkili atışı 79. dakikada Ensar Akgün’den geldi ve karşılaşma 6-0 sonuçlandı. Ev sahibi ekip rakibinin gol bulmasına engel olamazken maç boyunca savunma zaafları göze çarptı.

puan durumu ve beklentiler:

Bu sonuçla Karşıyaka puanını 15e yükseltirken, Denizli İdmanyurdu 1959 SK ligde 6 puanda kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip, aldığı bu farklı yenilginin ardından önümüzdeki haftalarda toparlanarak üst sıralara tırmanmayı hedefleyecek; teknik ekip ve taraftarlar için moral ve taktiksel düzenlemeler öncelik kazanacak.

NESİNE 3. LİG 2. GRUP’UN 9. HAFTASINDA DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SK, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ...

NESİNE 3. LİG 2. GRUP’UN 9. HAFTASINDA DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SK, SAHASINDA KONUK ETTİĞİ KARŞIYAKA’YA 6-0 MAĞLUP OLDU. İLK YARIDA KALESİNDE DÖRT GOL GÖREN DENİZLİ TEMSİLCİSİ, İKİNCİ YARIDA DA RAKİBİNİN GOL BULMASINA ENGEL OLAMADI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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