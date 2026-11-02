Beşiktaş'ta deplasman endişesi: ilk 10 haftada son 5 sezonun en düşük performansı

beşiktaş'ın deplasman bilançosu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Beşiktaş, maçta 2-0 öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamadı. Haftayı 19 puanla dördüncü sırada kapatan siyah-beyazlılar, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor. Sezona ligde ve Avrupa'da iyi bir başlangıç yapmış olsa da dış saha sonuçları taraftarların endişesini artırıyor.

ligde tüm kayıplar deplasmanda:

Süper Lig'de ilk 10 haftada topladığı puan kayıplarının tamamını deplasman maçlarında yaşayan Beşiktaş, ligde oynadığı 10 karşılaşmada toplam 11 puan kaybı yaşadı. Ligin ikinci haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. Dördüncü haftada Fenerbahçe deplasmanını 2-1 kazanarak bu sezonki tek deplasman galibiyetini aldı. Altıncı haftada Amed Sportif Faaliyetler'e Diyarbakır'da 3-2 kaybedildi, sekizinci haftada ise Trabzon'dan 2-0 mağlubiyetle dönüldü. Son olarak Kasımpaşa karşısında elde edilen 2-2 beraberlik de deplasmandaki puan kayıplarına eklendi.

Avrupa cephesinde ise Beşiktaş, eleme ve lig aşamalarında toplam 9 maçta yalnızca bir kez yenildi; bu mağlubiyet Litvanya'da Kauno Zalgiris karşısında 1-0 olarak kayıtlara geçti.

son 5 sezonla karşılaştırma:

Bu sezon dış sahada çıktığı 5 karşılaşmada Beşiktaş, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak sadece 4 puan topladı; attığı 6 gole karşılık kalesinde 9 gol gördü. İlk 10 haftalık periyotlar bazında bu tablo, 2022-2023'ten bu yana en zayıf deplasman performansı olarak kayda geçti.

Karşılaştırma için diğer periyotlar şöyle kaydedildi: 2025-2026'nın ilk 10 haftasında 6 deplasman maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puan; 2024-2025'te aynı periyotta 5 deplasmanda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 8 puan; 2023-2024'te 5 deplasmanda 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 6 puan; 2022-2023'te ise 4 deplasman mücadelesinden 8 puan çıkmıştı. Benzer bir tablo son olarak 2021-2022'nin ilk 10 haftasında (4 deplasman, 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet) görülmüştü ve o dönem de 4 puan toplanmıştı.

orkun kökçü'nün yokluğu ve etkisi:

Kaptan Orkun Kökçü'nün sakatlık nedeniyle forma giymediği karşılaşmalar Beşiktaş için belirleyici oldu. Orkun, ligde Trabzonspor, Başakşehir ve Kasımpaşa maçlarında görev alamadı; bu dönemde takım Trabzon'da 2-0 yenilirken, Başakşehir'i 2-0 mağlup etti ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Avrupa Ligi'nde ise Orkun, Dolmabahçe'de Crystal Palace maçında yer almadı ve ekip 2-2 berabere kaldı; Kauno Zalgiris deplasmanında ise geniş kadroda olmasına rağmen forma giymediği maç 1-0 mağlubiyetle sonuçlandı. Kulüp raporlarına göre Orkun'un oynamadığı 5 maçta toplam 10 puan kaybedildi.

Genel değerlendirme olarak, Beşiktaş'ın iç saha ve Avrupa'daki nispeten istikrarlı görüntüsünün aksine deplasmandaki performansındaki dalgalanma, takımın lig hedefleri açısından risk oluşturuyor. Özellikle maçlarda öne geçtikten sonra skor koruma sorunları ve Orkun Kökçü'nün yokluğunda oyun kontrolündeki eksiklikler dikkat çekiyor; yönetim ve teknik ekip için önceliklerin başında deplasman yaklaşımlarını sorgulamak geliyor.

SİYAH-BEYAZLILAR, KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ’NÜN LİGDE VE AVRUPA LİGİ’NDE FORMA GİYMEDİĞİ 5 MAÇTA DA 10 PUAN KAYBETTİ.